Попугай спустя 10 лет слепоты впервые увидел хозяйку после операции: трогательная реакция

После 10 лет слепоты 40-летний какаду по имени Бу впервые увидел свою прежнюю хозяйку благодаря успешной операции. Трогательная встреча растрогала пользователей соцсетей.

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Об этой истории поведал аккаунт Birds in the dog house в TikTok.

История 40-летнего какаду по имени Бу тронула сердца пользователей интернета. После 10 лет слепоты птица впервые увидела свою бывшую хозяйку и его реакция растопила даже самых черствых.

Бу пережил тяжелое прошлое. В раннем возрасте он подвергся жестокому обращению, потерял палец на ноге и был спасен лишь благодаря полицейскому рейду почти 25 лет назад. Спустя годы его здоровье вновь пошатнулось, птица полностью ослепла, что сделало ее еще более уязвимой.

Тем не менее, женщина по имени Недра усыновила Бу, подарив ему заботу и любовь. Однако соседство с другой птицей вызвало у какаду стресс, и в итоге его передали в заботливые руки нынешней хозяйки — Эми Херст.

После 10 лет слепоты 40-летний какаду по имени Бу впервые увидел свою прежнюю хозяйку Фото: TikTok

Когда Бу попал к Херст, он был в тяжелом состоянии: ослабленные мышцы не позволяли ему ни летать, ни даже уверенно сидеть на жердочке. Регулярное кормление с рук и забота помогли птице окрепнуть. А в марте этого года Бу прошел операцию по удалению катаракты в ветеринарной больнице Университета штата Северная Каролина, которая помогла вернуть зрение.

Вскоре после операции Эми пригласила Недру навестить старого друга. В трогательном видео видно, как Бу узнает бывшую хозяйку. Он радостно подпрыгивает, расправляет перья и даже начинает танцевать на жердочке, впервые за годы увидев ту, кто когда-то подарила ему второй шанс.

"Он не просто птица, к которой вернулось зрение. Он настоящий символ стойкости", — говорит Херст.

Пользователи соцсетей не остались равнодушными.

"Я не знал, что птицы умеют улыбаться", "Его счастье видно в каждом движении", "Это по-настоящему бесценный момент", — писали они.

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