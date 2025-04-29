Папуга через 10 років сліпоти вперше побачив господиню після операції: зворушлива реакція

Після 10 років сліпоти 40-річний какаду на ім'я Бу вперше побачив свою колишню господиню завдяки успішній операції. Зворушлива зустріч зворушила користувачів соцмереж.

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Про цю історію повідав акаунт Birds in the dog house у TikTok.

Історія 40-річного какаду на ім'я Бу зворушила серця користувачів інтернету. Після 10 років сліпоти птах уперше побачив свою колишню господиню і його реакція розтопила навіть найчерствіших.

Бу пережив важке минуле. У ранньому віці він зазнав жорстокого поводження, втратив палець на нозі і був врятований лише завдяки поліцейському рейду майже 25 років тому. Через роки його здоров'я знову похитнулося, птах повністю осліп, що зробило його ще більш вразливим.

Проте, жінка на ім'я Недра усиновила Бу, подарувавши йому турботу і любов. Однак сусідство з іншим птахом спричинило в какаду стрес, і зрештою його передали в дбайливі руки нинішньої господині — Емі Герст.

Після 10 років сліпоти 40-річний какаду на ім'я Бу вперше побачив свою колишню господиню Фото: TikTok

Коли Бу потрапив до Херст, він був у важкому стані: ослаблені м'язи не давали йому змоги ні літати, ні навіть упевнено сидіти на жердинці. Регулярне годування з рук і турбота допомогли птаху зміцніти. А в березні цього року Бу пройшов операцію з видалення катаракти у ветеринарній лікарні Університету штату Північна Кароліна, яка допомогла повернути зір.

Незабаром після операції Емі запросила Недру відвідати старого друга. У зворушливому відео видно, як Бу впізнає колишню господиню. Він радісно підстрибує, розправляє пір'я і навіть починає танцювати на жердинці, вперше за роки побачивши ту, що колись подарувала йому другий шанс.

"Він не просто птах, до якого повернувся зір. Він справжній символ стійкості", — каже Герст.

Користувачі соцмереж не залишилися байдужими.

"Я не знав, що птахи вміють посміхатися", "Його щастя видно в кожному русі", "Це по-справжньому неоціненний момент", — писали вони.

Раніше Фокус повідомляв, що пес став схожий на людину і здивував свою господиню. Мешканка Шотландії на ім'я Лоїс вирішила взяти участь у популярному тренді й за допомогою ШІ "олюднила" свою собаку. Результат вразив жінку до глибини душі. Пес виявився напрочуд схожим на її власного чоловіка.

Також стало відомо, що господар забрав наймиліше цуценя з виводка, але тепер інтернет сміється над тим, що виросло. Тварини часто кардинально змінюються з віком. Саме це сталося з Умою — брюссельським грифоном, чия трансформація приголомшила глядачів соціальних мереж.