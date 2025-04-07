Власник забрав наймиліше цуценя з виводка: тепер інтернет сміється з того, що виросло

Маленькі цуценята часто кардинально міняються з віком. Саме це сталося з Умою — брюссельським гриффоном, чия трансформація приголомшила глядачів соціальних мереж. Люди порівнюють смішного пса з мавпою та гремліном.

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Відео перетворення милого цуценяти на дорослого пса з характерною зовнішністю зібрало понад 34 мільйони переглядів у TikTok.

Ролик починається з кадрів, на яких крихітний Ума з темно-коричневою глянцевою шерстю та великими очима — просто уособлення добра і невинності. Інша справа — наступна сцена, де уже дорослий собака впевнено сидить на ліжку. Його трансформація викликала хвилю кумедних та спантеличених реакцій.

Брюссельський гриффон відомий своїми виразними очима, великими бровами та мордочкою, схожою на бороду, через це породу часто порівнюють з персонажами із "Зоряних воєн".

Один з користувачів пожартував: "То ви хочете сказати, що я можу просто купити гремліна?". Інша глядачка додала: "Ти ж знав, що собака виглядатиме саме так".

Рейтинг порід собак

До речі, у США французький бульдог продовжує домінувати як найпопулярніша порода собак вже третій рік поспіль, згідно з даними Американського клубу собаківництва (AKC). Представники цієї породи мають компактний розмір, невибагливу шерсть та вуха, як у кажанів. У 2022 році французькі бульдоги "скинули" з трону лабрадорів-ретриверів після 31-річного панування в рейтингу.

Брюссельський гриффон також підіймаються сходинками популярності. За останніми рейтингами AKC, порода змістилась вверх на 13 позицій всього за один рік — з 92-го на 84-е місце.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що в індійському штаті Карнатака хоробрий пітбуль Бхіма віддав життя, рятуючи дітей від смертельної небезпеки. Трагедія сталася у вівторок, 18 березня, в селі Каттайа.

А тим часом мешканка американського штату Нью-Джерсі, почувши гуркіт з іншої кімнати, вирішила, що її собака потрапила в біду. Проте, прибігши туди, вона побачила, що винуватцем шуму був її кіт. Відео з цим кумедним моментом вона виклала в TikTok, де воно швидко зібрало безліч переглядів, вподобайок і коментарів.