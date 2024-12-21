Жінка зняла на камеру, як її хитрий кіт заради розваги взяв собаку в "заручники" (відео)

Собаки та коти можуть співіснувати разом і навіть за певних обставин стати найкращими друзями. На жаль, це не той випадок.

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Жінка з Нью-Джерсі (США) одного разу почула, що її собака потрапив у халепу в іншій кімнаті. Вона негайно побігла йому на допомогу, але виявила, що це так розважається кіт. Відповідне відео з’явилося у TikTok, зібравши велику кількість переглядів, вподобань та інших реакцій.

На відео маленьке цуценя, яке звуть Гарольдом, намагається втекти від кота, який тримає його джемпер, не даючи рухатися.

"Я почула метушню, увійшла і побачила ось це. Кіт знущається з Гарольда заради власної розваги й не відчуває докорів сумління", — свідчить закадровий текст у ролику.

Це відео швидко стало вірусним у соціальних мережах і нині зібрало понад 1,4 мільйона переглядів, а також понад 182 тис. вподобань на платформі TikTok.

"Бідний Гарольд, коти безжальні ха-ха";

"Кіт поміняв лапи не випадково, він знав, що робить";

"Гарольда взяли у заручники";

"Спочатку я подумала, що його кігті випадково застрягли, але ні";

"Кіт поводиться так, ніби він спіймав Гарольда на крадіжці".

До речі, собаки та коти мають репутацію заклятих ворогів, але правда полягає в тому, що вони можуть жити разом і навіть стати найкращими друзями за певних обставин.

Зокрема, дослідження італійських вчених, опубліковане PLOS ONE у 2020 році, доводить, що ці домашні улюбленці можуть легко співіснувати без особливих конфліктів.

Фахівці радять підготувати житло до приходу нової тварини, переконавшись, що обидва пухнастики мають доступ до окремих зон в будинку, де ніхто інший не зможе їх потурбувати, щоб вони завжди відчували себе в безпеці.

Нагадаємо, раніше жінка показала неповторну реакцію свого 7-річного кота, якого звуть Тоу, на появу в домі новонародженої дитини. За словами господині, домашній улюбленець став свідком багатьох важливих подій у її житті, зокрема знайомства з майбутнім чоловіком, одруження та, зрештою, поповнення у сімействі.

Крім того, жінка подала скаргу на свого чоловіка, стверджуючи, що він більше піклується про домашнього кота, ніж про неї. Цю справу розглянув Верховний суд штату Карнатака (Індія).