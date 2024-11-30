Жінка лишила пса самого вдома: їй досі важко повірити, чим він там займався (відео)

Курйозний ролик з TikTok зібрав майже мільйон переглядів, безліч вподобайок, коментарів, поширень та інших реакцій.

Бваллі з Техасу (США) закрила свого пса, якого звуть Гусь, у вольєрі й пішла на роботу, але вихованцю якимось чином вдалося звідти вибратися. На щастя, у будинку була встановлена камера для спостереження за домашніми тваринами, тож хазяйка могла у режимі реального часу відстежувати, чим саме займається її собака. Коли вона скористалась цією можливістю, то не могла повірити власним очам.

Виявилось, що пес вирішив скористатися унікальною можливістю провести час як його заманеться й розлігся на дивані вітальні, переглядаючи телевізійне шоу про собак.

На відео жінка починає розмовляти з Гусем через камеру, після чого він стривожено розглядає та обнюхує пристрій, але, зрештою, знову повертається до перегляду улюбленої програми. Відповідне відео вперше з’явилось у TikTok й миттєво стало вірусним.

"Його вольєр розташований не у найкращому місці для перегляду телевізора. Не дивно, що його зацікавила саме ця передача, адже на екрані показували собак", — каже господиня.

Автори видання Hill's Pet пишуть, що песики можуть реагувати на кольори, звуки та рухи, які бачать на екрані телевізора. Час, проведений перед екраном, може бути для домашніх улюбленців корисним, особливо якщо вони лишаються вдома самі й відчувають тривогу від розлуки з господарем.

Цей ролик у TikTok зібрав понад 982 тисячі переглядів, безліч вподобайок, коментарів, поширень та інших реакцій.

"Він підняв брови після першого ж звуку", — зауважив один із глядачів. Інші додав: "Який хороший у вас хлопчик";

Власниця зазначила, що така гарна поведінка була лише на камеру — попереднього разу він начебто їв гіпсокартон.

Нагадаємо, раніше Сара Джонсон з Флориди (США) знайшла на узбіччі ґрунтової дороги Юпітер-Фармс двох покинутих собак із запискою, що буквально розриває серце. Жінка вирішила забрати домашніх улюбленців переночувати до себе, а вранці наступного дня відвезла до місцевого притулку Furry Friends ("Пухнасті друзі").

А от Ханна Джонс з Північної Ірландії (Велика Британія) відправила своїх двох спанієлів на стрижку до місцевого грумера й була приголомшена, коли побачила, що з ними сталося.