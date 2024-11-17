"Мені дуже шкода": на узбіччі дороги знайшли двох собак з медичними картками і запискою (фото)

Господар залишив медичні картки своїх вихованців й написав чорним маркером, що це любляча, щаслива та дружня пара — Меллу та Роккі.

Сара Джонсон з Флориди (США) знайшла на узбіччі ґрунтової дороги Юпітер-Фармс двох покинутих собак із запискою, що буквально розриває серце. Жінка вирішила забрати домашніх улюбленців переночувати до себе, а вранці наступного дня відвезла до місцевого притулку Furry Friends ("Пухнасті друзі"). Про цей повідомляє WPTV News.

У лаконічній записці, яку Сара знайшла біля тварин, попередній власник зазначив: "Будь ласка, допоможіть. Мені дуже шкода, але я більше не маю часу та інших варіантів". Господар також залишив медичні картки своїх вихованців й написав чорним маркером, що це любляча, неагресивна, щаслива і дружня пара — Меллу та Роккі.

Записка від попереднього власника собак Фото: WPTV News

Співробітниця притулку Furry Friends Джанель Марроне розповідає, що собак насправді дуже часто покидають, як це сталося з Меллу та Роккі, хоча у штаті Флорида це вважається правопорушенням.

Наразі у закладі є місце для 35 собак, але після приїзду пари їхня кількість збільшилася до 47. Оскільки прихистки для тварин уже переповнені, у власників домашніх улюбленців часто не залишається іншого вибору, як залишити їх напризволяще.

"Це трапляється щодня. Люди просто панікують, бо не знають, що робити й викидають своїх собак. Це насправді жахливо", — розповідає Джанель Марроне.

Готуючись до передачі песиків новим власникам, персонал Furry Friends хоче знайти більше інформації про Меллу та Роккі завдяки їхнім медичним карткам, де вказані імена власників.

Сара Джонсон дуже сподівається побачити собак в одній люблячій сім'ї.

"Я дуже сподіваюся, що їх заберуть, і вони будуть разом. Обидва стали мені такими милими за той короткий час, що ми були разом — справжній скарб", — додає Джонсон.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що чорно-біла кішка Лілі привернула до себе увагу інтернет-спільноти після того, як один з покупців супермаркету "Ісландія" в Ліверпулі (Велика Британія) поділився у мережі її курйозним знімком. У кадрі домашня улюблениця згорнулася калачиком поруч із запискою, залишеною власником — той благає людей більше не годувати її.

До того ж на станції метро Canning Town у Лондоні (Велика Британія) працівники підземки натрапили на клітку з морською свинкою та запискою "Мені потрібен новий власник". Попередній господар залишив тварину на самоті біля входу. Зоозахисники відкрили гарячу лінію і попросили усіх, хто має будь-яку інформацію про цей інцидент, зв'язатися з ними.