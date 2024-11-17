"Мне очень жаль": на обочине дороги нашли двух собак с медицинскими карточками и запиской (фото)

Хозяин оставил медицинские карты своих питомцев и написал черным маркером, что это любящая, счастливая и дружная пара — Меллу и Рокки.

Сара Джонсон из Флориды (США) нашла на обочине грунтовой дороги Юпитер-Фармс двух брошенных собак с буквально разрывающей сердце запиской. Женщина решила забрать домашних любимцев переночевать к себе, а утром следующего дня отвезла в местный приют Furry Friends ("Пушистые друзья"). Об этом сообщает WPTV News.

В лаконичной записке, которую Сара нашла возле животных, предыдущий владелец отметил: "Пожалуйста, помогите. Мне очень жаль, но у меня больше нет времени и других вариантов". Хозяин также оставил медицинские карты своих питомцев и написал черным маркером, что это любящая, неагрессивная, счастливая и дружная пара — Меллу и Рокки.

Записка от предыдущего владельца собак Фото: WPTV News

Сотрудница приюта Furry Friends Джанель Марроне рассказывает, что собак на самом деле очень часто бросают, как это произошло с Меллу и Рокки, хотя в штате Флорида это считается правонарушением.

Сейчас в заведении есть место для 35 собак, но после приезда пары их количество увеличилось до 47. Поскольку приюты для животных уже переполнены, у владельцев домашних любимцев часто не остается другого выбора, как оставить их на произвол судьбы.

"Это случается каждый день. Люди просто паникуют, потому что не знают, что делать и выбрасывают своих собак. Это на самом деле ужасно", — рассказывает Джанель Марроне.

Готовясь к передаче собак новым владельцам, персонал Furry Friends хочет найти больше информации о Мелле и Рокки благодаря их медицинским картам, где указаны имена владельцев.

Сара Джонсон очень надеется увидеть собак в одной любящей семье.

"Я очень надеюсь, что их заберут, и они будут вместе. Оба стали мне такими милыми за то короткое время, что мы были вместе — настоящее сокровище", — добавляет Джонсон.

Напомним, ранее Фокус писал, что черно-белая кошка Лили привлекла к себе внимание интернет-сообщества после того, как один из покупателей супермаркета "Исландия" в Ливерпуле (Великобритания) поделился в сети ее курьезным снимком. В кадре домашняя любимица свернулась калачиком рядом с запиской, оставленной владельцем — тот умоляет людей больше не кормить ее.

К тому же на станции метро Canning Town в Лондоне (Великобритания) работники подземки наткнулись на клетку с морской свинкой и запиской "Мне нужен новый владелец". Предыдущий хозяин оставил животное в одиночестве у входа. Зоозащитники открыли горячую линию и попросили всех, кто имеет какую-либо информацию об этом инциденте, связаться с ними.