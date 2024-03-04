Невозможно выдержать: на станции метро нашли морскую свинку с запиской (фото)

Зоозащитники уже открыли горячую линию и просят всех, у кого есть какая-то информация об этом инциденте, связаться с ними.

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На станции метро Canning Town в Лондоне (Великобритания) работники подземки нашли клетку с морской свинкой и запиской "Мне нужен новый хозяин". Предыдущий владелец оставил животное в одиночестве у входа, сообщает издание The Guardian.

К сожалению, в помещении не было видеонаблюдения, с помощью которого можно было бы найти недобросовестного хозяина. Королевское общество защиты животных (RSPCA) уже забрало морскую свинку под свою опеку.

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Инспектор благотворительной организации Шахназ Ахмад рассказала, что животное, которое назвали Диско Пиг, выглядит здоровым и ухоженным. По оценкам специалистов, его возраст — от 6 до 12 месяцев.

"Очень печально, что кто-то отказался от своего домашнего любимца таким образом. Это невероятно жестокий поступок и вообще крайне ошибочное решение. Мы призываем людей обращаться в местные благотворительные организации за помощью в уходе за питомцами, а не оставлять их вот так", — возмущается Ахмад.

Зоозащитники отмечают, что морские свинки нуждаются в обществе себе подобных. Одиночество может привести к возникновению у них стресса и психических расстройств, поэтому вскоре Диско Пига подселят в компанию другой морской свинки.

Сотрудники RSPCA уже открыли горячую линию и просят всех, у кого есть хоть какая-то информация об этом инциденте, связаться с ними.

Работники подземки наткнулись на клетку с морской свинкой и запиской "Мне нужен новый владелец". Фото: RSPCA

Напомним, ранее Фокус писал, что из приюта SPCA в Пенсильвании (США) впервые за почти 50 лет забрали всех обездоленных животных, хотя за неделю до этого вольеры были переполнены. Зоозащитники поделились радостной фотографией, на которой они улыбаются в коридоре с пустыми клетками.

Кроме того, мы рассказывали о Стефани Барстоу из Корби, которая неожиданно нашла своего кота Дюка. Пушистик исчез еще в январе 2017 года. Женщина была очень рада снова увидеть своего четвероногого друга.