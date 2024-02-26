Стали лучшими: пенсионер забирает домой всех старых собак, брошенных хозяевами (фото)

Сначала мужчина делал это, чтобы заполнить пустоту после потери домашнего любимца, но со временем уход за брошенными животными стал смыслом его жизни.

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После смерти любимого пса Вольфганга, погибшего под колесами авто в 2012 году, пенсионер Стив Грейг из Денвера (США) решил начать доброе дело: он забирает из приютов старых обездоленных собак, которым волонтеры не могут найти новых хозяев. Об этом пишет издание ABC News.

По словам Стива, сначала он делал это, чтобы заполнить пустоту после потери домашнего любимца, но со временем уход за брошенными животными стал смыслом его жизни — это приносит мужчине новые эмоции.

"Это не только удивительный опыт, но и очень полезное дело. Каждая собака, которую я приютил, приносит с собой что-то новое, как будто добавляет еще один цвет в мою жизнь", — говорит Грейг.

Пенсионер забирает из приютов старых обездоленных собак, которым волонтеры не могут найти новых хозяев. Фото: Steve Greig Пенсионер забирает из приютов старых обездоленных собак, которым волонтеры не могут найти новых хозяев. Фото: Steve Greig

Пенсионер советует всем, кто задумывается над тем, чтобы взять животное из приюта, обратить внимание именно на взрослых собак. С ними меньше хлопот по сравнению со щенками, которые требуют много сил, энергии и внимания. Старшие псы уже сформированы — со своими привычками и характером.

Стив уверен, что животные, прожившие долгую жизнь, — значительно мудрее, спокойнее и искренне благодарны своему хозяину за заботу.

"В этом так много плюсов! К определенному возрасту собаки, как и люди, становятся лучшей версией себя, и вы получите от них самое лучшее", — убежден американец.

В течение последних 10 лет Грейг забрал к себе домой 11 обездоленных псов. О жизни домашних любимцев американец рассказывает на странице в Instagram, на которую подписалось более 1 миллиона пользователей сети.

В течение последних 10 лет Грейг забрал к себе домой 11 обездоленных собак. Фото: Steve Greig В течение последних 10 лет Грейг забрал к себе домой 11 обездоленных собак. Фото: Steve Greig

Напомним, ранее Фокус писал, что из приюта SPCA в Пенсильвании, что в США, впервые за почти 50 лет забрали всех обездоленных животных, хотя за неделю до этого вольеры были переполнены. Зоозащитники поделились радостной фотографией, на которой они улыбаются в коридоре с пустыми клетками.

Кроме того, мы писали о ньюфаундлендских терьерах Лео и Тедди, которые весят около 70 и 75 килограммов. Гигантские собаки, которых часто путают с медведями, стали знаменитостями в городке Лахольм, что в Швеции. 44-летняя владелица великанов, библиотекарь Санела Бекович, даже приобрела новую машину, которая бы их вмещала.