Мир Хатико: собаку бросили на улице с сумкой игрушек и письмом от хозяйки (фото)

Животное по кличке Малышка (Baby Girl) была привязана к пожарному гидранту, после чего ее спасло Гуманное общество. Развязывая грустную и растерянную собаку, спасатели обнаружили среди вещей животного душераздирающее письмо от ее хозяина.

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В США собаку по кличке Малышка (Baby Girl) вернули в приют после того, как она была брошена на улице своей хозяйкой, которая не могла обеспечить ей ежедневный уход и заботу. Об этом пишет The Mirror.

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Очаровательная собака получила второй шанс на жизнь после того, как была брошена на улице с сумкой, полной игрушек. Собака по кличке Малышка (Baby Girl) была привязана к пожарному гидранту в городе Грин-Бей (штат Висконсин, Америка), после чего ее спасло Гуманное общество.

Развязывая грустную и растерянную собаку, спасатели обнаружили среди вещей животного душераздирающее письмо от ее хозяйки. Они решили не рассказывать о его содержании, но рассказали, что она с трудом справлялась с медицинскими расходами на домашнее животное, одновременно пытаясь справиться с собственными проблемами со здоровьем.

Команда отвезла Малышку на плановый осмотр, где выяснилось, что у нее сахарный диабет, иначе называемый собачьим диабетом, который может вызывать повышение уровня сахара в крови. В связи с этим ей необходим ежедневный контроль уровня глюкозы, ограниченная диета и инъекции инсулина в домашних условиях.

Животному нашли новый дом Фото: Wisconsin Humane Society

"Прежде всего, нам очень жаль, что Вам пришлось расстаться со своим лучшим другом. Видно, как сильно вы ее любили, и мы видим, что вы делали все возможное, борясь с собственными медицинскими осложнениями и жизненными трудностями. Мы видим Вашу любовь в сумке, которую Вы бережно упаковали со всеми ее любимыми вещами", — поблагодарил спасатель прежнюю хозяйку.

Всего через несколько дней благотворительная организация нашла животному новый дом.

"Международный резонанс, вызванный историей этого щенка, был ошеломляющим, а излияния доброты в адрес ее предыдущего владельца наполнили наши сердца до краев. Мы поддерживали контакт с предыдущим владельцем и были благодарны за возможность пообщаться с ней и выполнить ее пожелания, чтобы Малышка обрела новый дом", — добавили спасатели.

Ранее Фокус сообщал, что в Австралии "умный динго" ограбил лодку, украв сумку и закуски. Животное успело трижды сплавать от берега к кораблю туристов, которые оставили свои вещи без присмотра. Многих пользователей соцсетей позабавила сообразительность собаки.

Также стало известно, что американец был поражен, разрезав пойманную им рыбу. Многие люди писали в соцсетях, что не знали о существовании такого вида. Недавно рыбак рассказал, как филе голубого цвета выглядит в приготовленном виде.