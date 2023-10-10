Світ Хатіко: собаку кинули на вулиці із сумкою іграшок і листом від господині (фото)

Тварину на прізвисько Малятко (Baby Girl) прив'язали до пожежного гідранта, після чого її врятувала Гуманна спільнота. Розв'язуючи сумного і розгубленого собаку, рятувальники виявили серед речей тварини несамовитий лист від її господаря.

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У США собаку на прізвисько Крихітка (Baby Girl) повернули до притулку після того, як її кинула на вулиці своя господиня, яка не могла забезпечити йому щоденний догляд і турботу. Про це пише The Mirror.

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Мила собака отримала другий шанс на життя після того, як її кинули на вулиці з сумкою, повною іграшок. Собака на прізвисько Крихітка (Baby Girl) був прив'язаний до пожежного гідранта в місті Грін-Бей (штат Вісконсин, Америка), після чого її врятувало Гуманне товариство.

Розв'язуючи сумного і розгубленого собаку, рятувальники виявили серед речей тварини сумний лист від її господині. Вони вирішили не розповідати про її утримання, але розповіли, що вона насилу справлялася з медичними витратами на домашню тварину, одночасно намагаючись впоратися з власними проблемами зі здоров'ям.

Команда відвезла Крихітку на плановий огляд, де з'ясувалося, що у неї цукровий діабет, інакше званий собачим діабетом, який може викликати підвищення рівня цукру в крові. У зв'язку з цим їй необхідний щоденний контроль рівня глюкози, обмежена дієта та ін'єкції інсуліну в домашніх умовах.

Тварині знайшли новий дім Фото: Wisconsin Humane Society

"Перш за все, нам дуже шкода, що Вам довелося розлучитися зі своїм найкращим другом. Видно, як сильно ви її любили, і ми бачимо, що ви робили все можливе, борючись із власними медичними ускладненнями та життєвими труднощами. Ми бачимо Вашу любов у сумці, яку Ви дбайливо спакували з усіма її улюбленими речами", — подякував рятувальник колишній господині.

Лише за кілька днів благодійна організація знайшла тварині новий дім.

"Міжнародний резонанс, спричинений історією цього цуценяти, був приголомшливим, а виливи доброти на адресу її попереднього власника наповнили наші серця до країв. Ми підтримували контакт із попереднім власником і були вдячні за можливість поспілкуватися з нею та виконати її побажання, щоб Малятко знайшло новий дім", — додали рятувальники.

Раніше Фокус повідомляв, що в Австралії "розумний дінго" пограбував човен, вкравши сумку і закуски. Тварина встигла тричі сплавати від берега до корабля туристів, які залишили свої речі без нагляду. Багатьох користувачів соцмереж потішила кмітливість собаки.

Також стало відомо, що американець був вражений, розрізавши спійману ним рибу. Багато людей писали в соцмережах, що не знали про існування такого виду. Нещодавно рибалка розповів, який вигляд філе блакитного кольору має в приготованому вигляді.