Філе яскраво-синього кольору: американець був вражений, розрізавши спійману ним рибу (фото)

Багато людей писали в соцмережах, що не знали про існування такого виду риби. Нещодавно рибалка розповів, який вигляд філе блакитного кольору має в приготованому вигляді.

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У США Джо Чмелек з Аляски наприкінці минулого місяця спіймав на вудку червоного терпуга. Цей улов дуже сильно здивував чоловіка. Про це пише Fox News.

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Нещодавно рибалка розповів, який вигляд філе блакитного кольору має в приготованому вигляді.

"Сьогодні був на риболовлі та зловив червоного терпуга. Філе риби яскраво-синє. Під час приготування воно стає білим. Мати-природа неймовірна", — написав американець 28 серпня.

Багато людей писали в коментарях, що не знали про існування такого виду риби Фото: Facebook/Lodgeottercove

Багато коментаторів під його постами в соціальних мережах написали, що не знали про існування такого виду риби.

"Це просто безумство. Я ніколи не бачив нічого подібного", — написав один із них.

Досвідчений рибалка додав, що спійманий ним червоний терпуг на смак нагадує форель. Видання зазначає, що Департамент риби та дичини Аляски не може дати рекомендації щодо вживання цього виду, оскільки його співробітникам не вдалося зібрати достатню кількість зразків для визначення рівня вмісту ртуті.

Експерти розповіли, що риби мають блакитний або синьо-зелений рот і плоть Фото: Facebook/Lodgeottercove

Червоний терпуг, або зайцеголовий терпуг — морська донна риба сімейства терпугових. Представники цього виду мають темну луску зі "строкатим" малюнком, який може варіюватися від коричневого, червоного, помаранчевого до зеленого, що дає їм змогу зливатися зі скелястим середовищем. Експерти розповіли, що риби мають блакитний або синьо-зелений рот і плоть, які можуть еволюціонувати для маскування.

Вчені точно не знають, чому в тканинах цих риб присутні синьо-зелені пігменти, але їм відомо, що забарвлення відбувається через біологічне вироблення білівердину.

За даними Каліфорнійського департаменту риб і дикої природи, цей вид харчується морськими черв'яками, ракоподібними та дрібними рибами.

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