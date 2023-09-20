"Незабутнє фото": турист хотів зробити селфі з бізоном і поплатився за це (фото)

Людям радять триматися на безпечній відстані, оскільки ці величезні тварини часто можуть бути небезпечні та непередбачувані. Однак один чоловік вирішив порушити правила, щоб отримати незабутній знімок.

Related video

У США туриста, який відвідав Єллоустонський національний парк, назвали "ідіотом" після того, як він занадто близько підійшов до розлюченого бізона. Про це пише The Mirror.

Людям рекомендується завжди триматися на відстані щонайменше 25 ярдів (майже 23 метри) від бізонів, проте один із туристів, які відвідали Єллоустонський національний парк, зазнав нападу й отримав травми, підійшовши занадто близько.

Важливо

Тягнули за хвіст: у США відпочивальники врятували величезну акулу, яка "сіла на мілину" (відео)

На території парку площею 2,2 млн акрів мешкає понад 200 видів тварин, включно з ведмедями гризлі, вовками, лисими орлами й гірськими левами. Крім того, у парку мешкає найбільша в Північній Америці популяція бізонів — близько 4700.

Під час нещодавньої поїздки до Єллоустона один із туристів опинився дуже близько до бізона. На кадрах опублікованих в Instagram видно, що один чоловік лежить на землі, а над ним височіє величезний бізон. Видно, що тварина виглядає стривоженою і притулилася головою до тіла чоловіка.

Багато людей у коментарях засудили чоловіка за те, що він підійшов надто близько до величезного бізона.

"Ну і ну! Якщо він хотів зробити селфі, то в підсумку отримав незабутню фотографію", — написав один із них.

У парку мешкає найбільша в Північній Америці популяція бізонів — близько 4700 Фото: touronsofyellowstone/Instagram

Видання зазначає, що люди не повинні наближатися до бізонів ближче ніж на 25 ярдів (майже 23 метри). Їхні дитинчата здаються грайливими та схожими на цуценят, але вага дорослої особини може сягати 2 425 фунтів (майже 1100 кг), а максимальна швидкість — 35 миль на годину (56 км на годину). Людям радять триматися на безпечній відстані, оскільки представники цього виду можуть бути небезпечні та непередбачувані.

На сайті Служби національних парків ідеться, що бізони завдали більше травм людям у Єллоустоні, ніж будь-які інші тварини.

"Дайте зубрам свободу дій, якщо вони перебувають поруч із кемпінгом, стежкою, дощатим настилом, автостоянкою або на забудованій території. За необхідності розверніться і йдіть в інший бік, щоб уникнути зіткнення з дикою твариною, яка перебуває в безпосередній близькості. Наближення до бізонів становить для них загрозу, і вони можуть відповісти на це блефом, погойдуванням голови, ударами лап, муканням або фирканням. Це попереджувальні ознаки того, що ви перебуваєте занадто близько і що напад неминучий", — ідеться в рекомендаціях на сайті.

Раніше Фокус повідомляв, що мавпа тричі сама зверталася до лікарні, де їй надавали допомогу. Імовірно тварина отримала рани від сидіння на лініях електропередач. Лікарі прийняли мавпу і перев'язали її рани бинтами.

Також стало відомо, що в США зниклий собака возз'єднався з сім'єю через 12 років. 15-річний пес на прізвисько Міньйон зник ще 2011 року після того, як ремонтник залишив відкритими задні ворота двору. Сім'я була рада знову побачити свого домашнього улюбленця.