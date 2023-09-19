Тягнули за хвіст: у США відпочивальники врятували величезну акулу, яка "сіла на мілину" (відео)

Відвідувачі пляжу зателефонували до служби порятунку, але їм відповіли, що вони нічого не можуть зробити з викинутим на берег гігантом. Акула важила близько 220-230 кілограмів.

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У США група відпочивальників на пляжі у Флориді виштовхала величезну акулу-мако назад у воду після того, як вона викинулася на берег. Про це пише Metro.

На короткому відеоролику, опублікованому в соціальних мережах, четверо чоловіків на пляжі Пенсакола Біч намагаються затягнути величезного морського хижака назад у води Мексиканської затоки.

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Ролик уперше опублікував минулого четверга один із жителів міста в одній із груп у Facebook.

"Крихітко, це занадто небезпечно, не роби цього", — каже жінка, яка знімає те, що відбувається.

Після двохвилинної боротьби з акулою чоловікам вдалося перевернути її та направити назад в океан. Один із відпочивальників повідомив місцевому телеканалу WKRG, що акула важила близько 500-600 фунтів (220-230 кг).

"Ми не рибалили! Вона просто з'явилася, коли ми плавали. Так вийшло, що тварину прибило до берега просто перед нами", — ідеться в повідомленні, залишеному у Facebook.

Рятувальники відповіли, що вони нічого не можуть зробити з викинутим на берег гігантом Фото: Storyful

Авторка написала, що зв'язалася з рятувальниками та службою порятунку диких тварин, але їй відповіли, що вони нічого не можуть зробити з викинутим на берег гігантом.

За даними Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA), короткоплавникові акули-мако мешкають майже на всьому узбережжі Флориди. Вони не вважаються особливо агресивним видом щодо людини. У США не було зареєстровано жодного випадку вбивства людей цим видом.

Мако відомі тим, що здатні плавати з великою швидкістю і вистрибувати з води.

Раніше Фокус повідомляв, що мавпа тричі сама зверталася до лікарні, де їй надавали допомогу. Імовірно тварина отримала рани від сидіння на лініях електропередач. Лікарі прийняли мавпу і перев'язали її рани бинтами.

Також стало відомо, що в США зниклий собака возз'єднався з сім'єю через 12 років. 15-річний пес на прізвисько Міньйон зник ще 2011 року після того, як ремонтник залишив відкритими задні ворота двору. Сім'я була рада знову побачити свого домашнього улюбленця.