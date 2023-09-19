Тащили за хвост: в США отдыхающие спасли огромную акулу, которая "села на мель" (видео)

Посетители пляжа позвонили в службу спасения, но им ответили, что они ничего не могут сделать с выброшенным на берег гигантом. Акула весила около 220-230 килограммов.

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В США группа отдыхающих на пляже во Флориде вытолкала огромную акулу-мако обратно в воду после того, как она выбросилась на берег. Об этом пишет Metro.

На коротком видеоролике, опубликованном в социальных сетях, четверо мужчин на пляже Пенсакола Бич пытаются затащить огромного морского хищника обратно в воды Мексиканского залива.

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Ролик впервые был опубликован в прошлый четверг одним из жителей города в одной из групп в Facebook.

"Детка, это слишком опасно, не делай этого", — говорит женщина, снимающая происходящее.

После двухминутной борьбы с акулой мужчинам удалось перевернуть ее и направить обратно в океан. Один из отдыхающих сообщил местному телеканалу WKRG, что акула весила около 500-600 фунтов (220-230 кг).

"Мы не рыбачили! Она просто появилась, когда мы плавали. Так получилось, что животное прибило к берегу прямо перед нами", — говорится в сообщении, оставленном в Facebook.

Спасатели ответили, что они ничего не могут сделать с выброшенным на берег гигантом Фото: Storyful

Автор написала, что связалась со спасателями и службой спасения диких животных, но ей ответили, что они ничего не могут сделать с выброшенным на берег гигантом.

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), короткоплавниковые акулы-мако обитают почти на всем побережье Флориды. Они не считаются особо агрессивным видом по отношению к человеку. В США не было зарегистрировано ни одного случая убийства людей этим видом.

Мако известны тем, что способны плавать с большой скоростью и выпрыгивать из воды.

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