Удивила медиков: обезьяна трижды сама обращалась в больницу, где ей оказывали помощь

Предположительно животное получило раны от сидения на линиях электропередач. Врачи приняли обезьяну и перевязали ее раны бинтами.

Related video

В Бангладеше удивленные медики трижды помогли обезьяне, которая оказалась возле больницы. Об этом пишет Dhaka Tribune.

Животное появилось в медицинском комплексе Sitakunda Upazila в городе Читтагонг после того, как получило травмы, предположительно вызванные сидением на линиях электропередач. Врачи приняли обезьяну и перевязали его раны бинтами.

Важно

Слоны отомстили охотникам после того, как они подстрелили одного из них (видео)

Доктор Нуруддин Рашед, врач медицинского комплекса Sitakunda Upazila, сказал, что увидел животное с ранами, сидящее на крыльце больницы, когда собирался уходить с работы. Он перевязал обезьяне раны и она покинула больницу. Однако вскоре животное вновь вернулось и ему сменили повязки.

"Животное, по-видимому, испытывало боль, и некоторые раны на спине начали гнить. Это могло произойти из-за поражения электрическим током при сидении на линиях электропередач", — сказал доктор.

Животное появилось в медицинском комплексе Sitakunda Upazila Фото: Google Maps

Проследив за состоянием своего пациента, врач обнаружил его сидящим на ветке дерева недалеко от больницы. Но, к сожалению, после третьего вмешательства врачей и пятидневного лечения обезьяна умерла. Она была похоронена под охраной Департамента управления дикой природой и охраны природы.

Ранее Фокус сообщал, что дайвер назвал акулу Эмму своей лучшей подругой. Кинематографист Джим Абернети, удостоенный премии "Эмми", утверждает, что еще ни разу не встречал агрессивного морского хищника. Мужчина сравнивает акул с домашними животными и уверен, что их нельзя называть бездумными монстрами.

Также стало известно, что в США пропавшая собака воссоединилась с семьей спустя 12 лет. 15-летний пес по кличке Миньон пропал еще в 2011 году после того, как ремонтник оставил открытыми задние ворота двора. Семья была рада вновь увидеть своего домашнего любимца.