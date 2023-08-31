"Завжди може мене з'їсти": дайвер назвав акулу Емму своєю найкращою подругою (відео)

Кінематографіст Джим Абернеті, нагороджений премією "Еммі", стверджує, що ще жодного разу не зустрічав агресивну акулу. Чоловік порівнює морських хижаків із домашніми тваринами та впевнений, що їх не можна називати бездумними монстрами.

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Дайвер Джим Абернеті зі США розповів, що вважає акулу на прізвисько Емма своєю найкращою подругою. Чоловік ставиться до неї так само як до домашнього лабрадора: вчить її трюків, робить з нею селфі та гладить по голові. Однак він визнає, що це може бути небезпечно для життя. Про це пише Daily Star.

За всі свої десятиліття занурень серед хижаків кінематографіст, нагороджений премією "Еммі", каже, що ще жодного разу не зустрічав агресивну акулу. Джим із Палм-Біч, штат Флорида, вперше зустрівся з величезним морським хижаком на прізвисько Емма 2001 року, коли витягнув гачок з її пащі. Після цього він був поруч зі "своєю подругою" під час 10 вагітностей і видалив ще чотири гачки з її пащі.

За словами Джима, Емма, звісно, не звичайна акула, вона "більше схожа на домашнього собаку, який приходить у дім і сідає на диван, абсолютно розслаблений і спокійний".

Видання зазначає, що вони настільки близькі, що можуть торкатися носами один до одного. Емма (4,5 метра в довжину) любить, коли чоловік гладить її по голові.

Чоловік порівнює морських хижаків із домашніми тваринами Фото: Jim Abernethy/Scuba Adventures.com

Джим навчив акулу різних трюків, зокрема змушувати її приходити до нього на допомогу, потираючи "великий палець об кінчики пальців".

"З Еммою це все одно що гуляти ретривером у парку. Це дуже весело і цікаво, і саме так мені вдається робити знімки для селфі", — пояснив американець.

Дайвер відповів, що в усій цій ситуації є і свої мінуси. Часто він просто ризикує бути з'їденим живцем.

"Що робить Емму такою особливою, так це те, що вона справді велика, величезна, і в неї є фактор хижака. Коли ви дивитеся на неї, наче це може бути останнє, що ви зробите. Вона завжди може мене з'їсти. Але варто опинитися у воді на короткий час, як розумієш, що вона така любляча і ласкава. Акули — це не бездумні монстри-людожери, вони такі ж розумні істоти, як кішки й собаки", — висловив свою думку Джим.

Дайвер також пояснив, що людям слід утримуватися від риболовлі та ніколи не заходити у воду, коли вона каламутна, щоб уникнути нападів морських хижаків.

Раніше Фокус повідомляв, що рибалки знайшли стародавню напівсліпу арктичну акулу. Один з них розповів, що ніколи й не розраховував побачити загадкову морську істоту. Напівсліпа гренландська акула зустрічається рідко і є найдовгоживучішою хребетною твариною з усіх відомих.

Також стало відомо, що мисливці побили рекорд, спіймавши величезного алігатора. Людям дозволено полювати на них у певний час, щоб знизити їхню чисельність, особливо поблизу житлових районів і після скарг на постраждалих домашніх тварин.