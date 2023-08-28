"Породження кошмарів": мисливці побили рекорд, спіймавши величезного алігатора (фото)

Людям дозволено полювати на алігаторів у певний час, щоб знизити їхню чисельність, особливо поблизу житлових районів і після скарг на постраждалих домашніх тварин.

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У США було виловлено рекордного алігатора розміром понад 4 метри з річки в штаті Міссісіпі у вихідні дні на другий день мисливського сезону. Про це пише Daily Star.

Департамент дикої природи, рибальства і парків штату Міссісіпі опублікував у Facebook знімок небезпечного звіра. 26 серпня група мисливців спіймала рекордного алігатора, якого назвали "породженням кошмарів". Тварину було витягнуто з річки Язу в штаті Міссісіпі, і вона побила попередній рекорд штату: її вага становила понад 362 кілограми, а розмір — понад 4 метри.

"Сьогодні було побито новий рекорд штату з найдовшої здобичі алігатора! Вітаємо мисливців із Міссісіпі! Вони добули цього самця алігатора в Західно-Центральній у спеціально відведеній зоні полювання. Його довжина становила понад 4 метри, обхват живота — 66 дюймів, обхват хвоста — 46,5 дюйма", — йдеться в повідомленні.

Попередній рекорд Міссісіпі був встановлений у 2017 році Фото: Red Antler Processing/Facebook

Видання зазначає, що людям дозволено полювати на алігаторів у певний час, щоб знизити їхню чисельність у штаті, особливо поблизу житлових районів і після скарг на постраждалих домашніх тварин. Цей звір був спійманий всього лише на другий день сезону полювання.

Попередній рекорд Міссісіпі був встановлений у 2017 році. Тварина була майже такою ж довгою, але набагато меншої ваги.

"Породження кошмарів" — прокоментувала одна жінка допис у Facebook.

Один із мисливців, на ім'я Дон, описав семигодинну боротьбу за рекорд як "психологічно виснажливу".

"Ми підсікали його вісім чи дев'ять разів, а він весь час зривався. Він опускався на дно, сідав, а потім злітав. Він постійно пробирався під колодами. Він знав, що робить. Найдивовижніше, що він залишався на тому самому місці", — розповів він в інтерв'ю газеті Clarion Ledger.

Алігатора підсікали вісім або дев'ять разів Фото: Red Antler Processing/Facebook

Зрештою, близько 03:30 ранку їм вдалося затягнути алігатора на човен.

"Ми одразу зрозуміли, що перед нами великий алігатор. Ми були просто вражені тим, наскільки широкою була його спина і якою великою була голова. Чесно кажучи, це було нереально", — додав інший мисливець.

Раніше Фокус повідомляв, що в Камбоджі 40 крокодилів з'їли власника ферми, де вирощують рептилій. За даними поліції, тварини відірвали і проковтнули обидві руки і ногу чоловіка, все його тіло було в слідах від укусів. Загиблого роками закликали припинити розводити рептилій, але він продовжував і навіть очолював асоціацію місцевих крокодилячих ферм.

Також стало відомо, що австралієць вижив під час нападу крокодила. В інтерв'ю місцевим журналістам потерпілий розповів, що спочатку вирішив, що на нього напала акула, але потім зрозумів, що має справу з кровожерливою рептилією.