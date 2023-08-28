"Порождение кошмаров": охотники побили рекорд, поймав огромного аллигатора (фото)

Людям разрешено охотиться на аллигаторов в определенное время, чтобы снизить их численность, особенно вблизи жилых районов и после жалоб на пострадавших домашних животных.

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В США был выловлен рекордный аллигатор размером более 4 метров из реки в штате Миссисипи в выходные дни на второй день охотничьего сезона. Об этом пишет Daily Star.

Департамент дикой природы, рыболовства и парков штата Миссисипи опубликовал в Facebook снимок опасного зверя. 26 августа группа охотников поймала рекордного аллигатора, которого назвали "порождением кошмаров". Животное было вытащено из реки Язу в штате Миссисипи и побило предыдущий рекорд штата: его вес составил более 362 килограмма, а размер — более 4 метров.

"Сегодня был побит новый рекорд штата по самой длинной добыче аллигатора! Поздравляем охотников из Миссисипи! Они добыли этого самца аллигатора в Западно-Центральной в специально отведенной зоне охоты. Его длина составила более 4 метров, обхват живота — 66 дюймов, обхват хвоста — 46,5 дюйма", — гласит сообщение.

Предыдущий рекорд Миссисипи был установленный в 2017 году Фото: Red Antler Processing/Facebook

Издание отмечает, что людям разрешено охотиться на аллигаторов в определенное время, чтобы снизить их численность в штате, особенно вблизи жилых районов и после жалоб на пострадавших домашних животных. Этот зверь был пойман всего лишь на второй день сезона охоты.

Предыдущий рекорд Миссисипи был установленный в 2017 году. Животное было почти такой же длинно, но гораздо меньшего веса.

"Порождение кошмаров" — прокомментировала одна женщина сообщение в Facebook.

Один из охотников, по имени Дон описал семичасовую борьбу за рекорд как "психологически изнурительную".

"Мы подсекали его восемь или девять раз, а он все время срывался. Он опускался на дно, садился, а затем взлетал. Он постоянно пробирался под бревнами. Он знал, что делает. Самое удивительное, что он оставался на том же месте", — рассказал он в интервью газете Clarion Ledger.

Аллигатора подсекали восемь или девять раз Фото: Red Antler Processing/Facebook

В конце концов, около 03:30 утра им удалось затащить аллигатора на лодку.

"Мы сразу поняли, что перед нами большой аллигатор. Мы были просто поражены тем, насколько широкой была его спина и какой большой была голова. Честно говоря, это было нереально", — добавил другой охотник.

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