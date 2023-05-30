Раскрыл челюсти и вытащил голову из пасти: австралиец выжил во время нападения крокодила (фото)

В интервью местным журналистам пострадавший рассказал, что поначалу решил, что на него напала акула, но затем понял, что имеет дело с кровожадной рептилией.

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Житель австралийского Квинсленда избежал верной гибели, после того, как его голова оказалась в пасти свирепой рептилии. Но ему все же удалось разжать сомкнутые челюсти. Об этом сообщает The Mirror.

51-летний Маркус МакГоуэн вместе с группой других нырял с маской и трубкой недалеко от престижного курорта на острове Хаггерстоун в австралийском штате Квинсленд.

Но снокерлинг закончился на больничной койке, с рваными ранами на руках его показали врачам на острове, а затем перевезли в крупный город. Спастись помогла смекалка.

В интервью местным журналистам он рассказал, что поначалу решил, что на него напала акула, затем понял, что имеет дело с крокодилом.

"Я смог раскрыть его пасть ровно настолько, чтобы вытащить голову", — пояснил выживший.

Побережье острова Хаггерстоун в австралийском штате Квинсленд

По его словам, скорее всего, это был подросток. Как бы то ни было, крокодил напал на человека повторно. Мужчине удалось его оттолкнуть, но все же без травм не обошлось: рептилия повредила руку.

В дальнейшем его доставили в ближайшую больницу на острове, а после — в город Кэрнс для дальнейшего лечения.

Считается, что крокодилы редко нападают на людей у побережья Австралии, однако за последний год таких инцидентов стало больше.

Чиновники по охране окружающей среды Квинсленда пообещали убрать "проблемных крокодилов" ради общественной безопасности.

Запланировано расследование. Однако представляется маловероятным, что удастся найти обитающего в соленой воде монстра, т.к. сотрудникам службы по контролю за животными приходится ежедневно проезжать "десятки километров".

Остров Хаггерстоун в австралийском штате Квинсленд

В начале года в городе Кэрнс работникам ведомства пришлось усыпить крокодила, который съел собаку и напал на ее владельца.

Напомним, что в начале этого месяца сообщалось, что в заповедной зоне штата Квинсленд крокодил съел опытного рыбака, который, скорее всего, рискнул зайти в воду, где обитают опасные рептилии. Впоследствии останки мужчины обнаружили внутри застреленной 4-метровой рептилии.

Также сообщалось, что в Камбодже 40 крокодилов съели своего владельца. 72-мужчина упал в заграждение на крокодильей ферме в городе Сиемреап, где он выращивал этих рептилий ради их кожи, яиц или последующей продажи.