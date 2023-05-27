В Камбодже 40 крокодилов съели владельца фермы, где выращивают рептилий (фото)
По данным полиции, животные оторвали и проглотили обе руки и ногу мужчины, все его тело было в следах от укусов. Погибшего годами призывали прекратить разводить рептилий, но он продолжал и даже возглавлял ассоциацию местных крокодильих ферм.
В камбоджийском городе Сиемреап произошел трагический случай: 40 рептилий набросились на 72-летнего владельца крокодильей фермы, который упал в заграждение, где они содержались. Об этом сообщает The Mirror.
Считается, что Лун Нам пытался выгнать крокодила из клетки, где были отложены яйца, а животное схватило за палку, которой он его прогонял. Мужчина не удержался и упал вниз.
По словам шефа местной полиции Мея Саврая, 40 рептилий разорвали мужчину на части, на месте происшествия осталась лужа крови.
"Когда он выгонял крокодила из клетки с яйцами, крокодил схватил за палку, из-за чего он и упал в заграждение, — пояснил полицейский. — Затем на него набросились и другие крокодилы".
По данным полиции, животные оторвали и проглотили обе руки и ногу мужчины, все тело было в следах от укусов. В дальнейшем то, что осталось от погибшего, перевезли в населенный пункт По Бантей Чей.
Руководитель местной общими Мэй Самет рассказал журналистам, что на протяжении многих лет мужчину призывали прекратить разведение этих рептилий, но он продолжал и даже занимал должность президента ассоциации местных фермеров.
Сообщается, что теперь родственники погибшего, возможно, решат продать крокодилов.
Сиемреап — второй крупнейший город Камбоджи. Он привлекает туристов, так как расположен рядом с храмовым комплексом Ангкор-Ват. Крокодилов здесь выращивают ради яиц, кожи и для последующей продажи.
Напомним, что в заповедной зоне Австралии крокодилы съели человека, впоследствии останки пропавшего рыбака нашли в брюхе одного из убитых животных.
Напомним, что в Индонезии 7-метровый питон заживо проглотил 54-летнюю женщину. Змея укусила сборщицу каучука, после чего обвилась вокруг нее и задушила, затем она медленно проглатывала жертву. По оценкам, на это ушло не менее двух часов.