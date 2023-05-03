Крокодил съел человека: в Австралии останки пропавшего рыбака нашли в брюхе рептилии (фото)

Полицейские допускают, что крокодил затащил человека в воду, когда тот решил поправить рыболовные снасти. 65-летний погибший был опытным рыбаком и знал об опасностях рыбалки в охраняемых водах. Это далеко не первый случаи нападения крокодилов на людей в Австралии.

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В Австралии крокодил съел человека, который решил порыбачить в заповедной зоне. Части тела пропавшего в минувшие выходные мужчины обнаружили внутри крупного хищника. Об этом сообщает ABC, ссылаясь на официальные сообщения полиции штата Квинсленд.

Австралийские полицейские

О заядлом рыбаке Кевине Дармоди не было известий после того, как он отправился на рыбалку к реке Кеннеди в Национальном парке Риньирру в отдаленном регионе Северного Квинсленда.

Нападение крокодила на человека, вероятно, произошло в районе Кеннеди бенд, известного среди туристов

Всерьез беспокоиться за судьбу 65-летнего мужчины стали после того, как местные туристы рассказали, что, возможно, крокодил убил человека, так как они слышали крики и всплески у воды.

Погибший рыбак с уловом

В дальнейшем неподалеку нашли шлепанцы пропавшего рыбака.

Рыбак, на которого напал и съел крокодил

На поиски были отправлены водолазы и спасательные бригады, но операцию решили отменить после поимки двух крокодилов длиной 4,1 и 2,8 метра. Возникли догадки, что пропавший рыбак стал именно их жертвой. Затем в распором брюхе одной из рептилий обнаружили человеческие останки. Сейчас проводится опознание.

Жертва крокодила

Второй случаи нападения крокодилов на людей

Майкл Джойс из Департамента дикой природы штата Квинсленд рассказал, что обоих крокодилов застрелили в течение десяти секунд, как только их заметили.

Полицейские допускают, что крокодил затащил рыбака в воду, когда тот поправлял снасти.

Архивные фото Кевина Дармоди Архивные фото Кевина Дармоди Архивные фото Кевина Дармоди

"Это уже второй случай [нападения крокодилов на людей], в прошлый раз такое было в Хинчинбруке. Очевидно, что среди популяции крокодилов подобное случается", — пояснил представитель департамента.

Погибшего Майкла Дармоди, менеджера отеля из города Лаура, описывают как опытного рыбака, который знал о рисках, связанные с рыбалкой в водах, где водятся крокодилы.

По иронии судьбы. в одном из постов в его Facebook опубликованы кадры, на которых выпрыгнувший из воды крокодил хватает крупного сома.

Крокодил хватает сома

"Он не был туристом, он — местный, точнее был им, и знал об опасностях. Чертов несчастный случай, в считанные секунды на вас может напасть крокодил", — написал один из пользователей в соцсетях.

Свидетель, находившийся возле реки во время нападения крокодила на человека, рассказал, что слышал крик, а когда подошел к берегу, вода была мутной, шла рябь. После этого он понял, что произошло что-то неладное. До этого он видел рыбака у берегу, а спустя несколько минут его уже не было, только шорты остались на берегу.

"Он жил здесь с тех пор, как я был ребенком. Бывал в пабе много раз, ходил рыбачить. Он хорошо знал реку, очень грустно", — рассказал свидетель.

Об опасности предупреждали

После этого трагического случая полиция призвала рыбаков быть осторожными у вод, которые считаются заповедной зоной обитания крупных крокодилов.

"Там есть один, мы хорошо это знаем. Многие годы я говорил: "Этот крокодил однажды съест кого-то, он будет следить за вами и спрячется прямо у берега. Я не раз видел, как он лакомится утками прямо у берега", — пояснил местный рыбак Стивен МакДугалл.

Местные рыбаки Коннор Мелдрам и Кэмерон Макдюгал сказали, что регион Лейкфилд известен опасными крокодилами, которые водятся в соленой воде

Напомним, что в Африке во время сафари крокодил украл холодильник у туристов, которые следили за ним из безопасного места возле машины. Хищник схватил синий контейнер и уполз в воду.

Также сообщалось, что исследователи обнаружили еще одну талаттозухию — древнюю "сестру" предков современных крокодилов.