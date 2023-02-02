Древняя "сестра" предков современных крокодилов. Исследователи обнаружили еще одну талаттозухию

Новый древний "морской крокодил", обнаруженный на Юрском побережье Великобритании, — один из самых древних экземпляров этого типа, когда-либо найденных.

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Открытие Turnersuchus hingleyae сделали после невероятной находки окаменелостей на Юрском побережье в графстве Дорсет, Великобритания. В частности, нашли части головы, позвоночника и конечностей. Находка настолько удивительна, ведь Turnersuchus является единственным достаточно полным образцом талаттозухии своего возраста, датируемого ранней эпохой Юрского периода, Плиннсбахского яруса, около 185 миллионов лет назад, пишет Phys.org.

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В работе, опубликованной в Journal of Vertebrate Paleontology, эксперты утверждают, что открытие этого нового хищника помогает восполнить пробел в ископаемых останках. Они предполагают, что талаттозухии, как и другие крокодиловые, должны были возникнуть примерно в конце Триасового периода — примерно на 15 миллионов лет позже, чем жил Turnersuchus.

"Теперь мы должны ожидать, что найдем больше талаттозухий того же возраста, что и Turnersuchus, а также старших, — утверждает соавтор статьи доктор Эрик Уилберг, доцент кафедры анатомических наук Университета Стоуни-Брук. — Я ожидаю, что мы продолжим находить больше старых талаттозухий и их родственников. Наш анализ показывает, что они, вероятно, впервые появились в Триасе и пережили массовое вымирание в конце этого периода.

Однако до сих пор никакие раскопки не обнаружили талаттозухию в триасовых породах, а это значит, что существует так называемая призрачная линия (период, в течение которого, как мы знаем, группа должна была существовать, но мы еще не нашли окаменевших доказательств этого).

До открытия Turnersuchus эта призрачная линия простиралась от конца Триасового периода до Тоарского периода Юрского периода, "но теперь мы можем сократить эту призрачную линию на несколько миллионов лет", — утверждает команда экспертов.

Талаттозухии часто называют "морскими крокодилами", несмотря на то, что они не принадлежат к крокодилам, а вероятнее всего отдаленными родственниками. Некоторые из них очень хорошо приспособились к жизни в океанах: короткие конечности видоизменились на ласты, акульий хвостовой пловец, солевые железы и, возможно, способность рожать живых детей (а не откладывать яйца).

Turnersuchus же заинтересовал тем, что многие из названых черт талаттозухиев еще не развились до конца. Он жил в Юрском океане и охотился за морской живностью. И благодаря своей довольно длинной морде смахивал бы на современных индийских гавиалов, которые встречаются во всех основных речных системах северной части Индийского субконтинента.

Однако, как отмечают исследователи, в отличие от крокодилов этот приблизительно 2-метровый хищник жил только в прибрежных морских биотопах. И хотя их черепа внешне похожи на современные, они совсем иного строения.

Талаттозухии имели особенно большие височные отверстия — область черепа, где размещались челюстные мышцы. Это значит, что у них были увеличенные челюстные мышцы, вероятно, могли делать быстрые укусы. Кроме этого, как и у современных крокодилов, надвисочный участок, возможно, выполнял терморегуляторную функцию — помогал поддерживать температуру мозга.

Его название "Turner'suchus 'hingley'ae" происходит от имени тех, кто открыл и подарил образец музея Лайм-Регис: Пол Тернер и Лиззи Хингли, проявившие окаменение в 2017 году. Окончание suchus является латинизированной формой soukhos, греческого названия крокодила.

Сейчас этот образец выставлен в музее Англии.

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