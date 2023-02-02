Древня "сестра" предків сучасних крокодилів. Дослідники виявили ще одного талатозухію

Новий стародавній "морський крокодил", виявлений на Юрському узбережжі Великобританії, — один із найдавніших екземплярів цього типу, коли-небудь знайдених.

Related video

Відкриття Turnersuchus hingleyae зробили після неймовірної знахідки скам'янілостей на Юрському узбережжі в графстві Дорсет, Великобританія. Зокрема знайшли частини голови, хребта і кінцівок. Знахідка настільки дивовижна, адже Turnersuchus є єдиним достатньо повним зразком талатозухії свого віку, який датується ранньою добою Юрського періоду, Плінсбахського ярусу, близько 185 мільйонів років тому, пише Phys.org.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

У роботі, опублікованій в Journal of Vertebrate Paleontology, експерти стверджують, що відкриття цього нового хижака допомагає заповнити прогалину у викопних останках. Вони припускають, що талатозухії, як і інші крокодилоподібні, мали б виникнути приблизно наприкінці Тріасового періоду — приблизно на 15 мільйонів років пізніше, ніж жив Turnersuchus.

"Тепер ми повинні очікувати, що знайдемо більше талатозухій того ж віку, що й Turnersuchus, а також старших, — стверджує співавтор статті доктор Ерік Вілберг, доцент кафедри анатомічних наук Університету Стоуні-Брук. — Я очікую, що ми продовжимо знаходити більше старих талатозухій та їхніх родичів. Наш аналіз показує, що вони, ймовірно, вперше з'явилися в Тріасі і пережили масове вимирання наприкінці цього періоду".

Однак досі жодні розкопки не виявили талатозухії у тріасових породах, а це означає, що існує так звана примарна лінія (період, протягом якого, як ми знаємо, група повинна була існувати, але ми ще не знайшли скам'янілих доказів цього).

До відкриття Turnersuchus ця примарна лінія простягалася від кінця Тріасового періоду до Тоарського періоду Юрського періоду, "але тепер ми можемо скоротити цю примарну лінію на кілька мільйонів років", — стверджує команда експертів.

Талатозухії часто називають "морськими крокодилами", попри те, що вони не належать до крокодилів, а є ймовірніше віддаленими родичами. Деякі з них дуже добре пристосувалися до життя в океанах: короткі кінцівки видозмінилися на ласти, акулячий хвостовий плавець, сольові залози і, можливо, здатність народжувати живих дітей (а не відкладати яйця).

Turnersuchus же зацікавив тим, що багато з названих рис талатозухіїв ще не розвинулися до кінця. Він жив у Юрському океані і полював на морську живність. І завдяки своїй досить довгій морді походив би на сучасних індійських гавіалів, які зустрічаються у всіх основних річкових системах північної частини Індійського субконтиненту.

Однак, як зазначають дослідники, на відміну від крокодилів, цей приблизно 2-метровий хижак жив лише в прибережних морських біотопах. І хоча їхні черепи зовні схожі на сучасні, вони зовсім іншої будови.

Талатозухії мали особливо великі надскроневі отвори — область черепа, де розміщувалися щелепні м'язи. Це означає, що вони мали збільшені щелепні м'язи, ймовірно, могли робити швидкі укуси. Окрім цього, як і в сучасних крокодилів, надскронева ділянка, можливо, виконувала терморегуляторну функцію — допомагала підтримувати температуру мозку.

Його назва "Turner'suchus 'hingley'ae" походить від імені тих, хто відкрив і подарував зразок музею Лайм-Регіс: Пол Тернер і Ліззі Хінглі, які виявили скам'янілість у 2017 році. Закінчення "suchus" є латинізованою формою "soukhos", грецької назви крокодила.

Зараз цей зразок виставлено в музеї Англії.

Раніше Фокус писав про знахідку на мільярд. Археологи виявили обличчя динозавра, на якому збереглася навіть шкіра.