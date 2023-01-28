Знахідка на мільярд. Археологи знайшли обличчя динозавра, на якому збереглася навіть шкіра

У 2011 році археологи знайшли одну з найцілісніших скам'янілостей динозаврів: майже цілого анкілозавра, з його зазубреними шипами, більшістю кінцівок, панцирним покриттям, а також деякими кишками та вмістом шлунку.

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Найціннішим у знахідці є те, що шкіра та зокрема морда динозавра збереглися, хоча й для того, щоб їх побачити, науковцям довелося витрати чимало часу, повідомляють Futurism.

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Марку Мітчеллу, техніку Королівського музею Тирелла, знадобилося 7000 годин і майже шість років, щоб ретельно ексгумувати скам'янілість, обережно відколюючи навколишній камінь. За свої зусилля нещодавно відкритий різновид анкілозавра назвали на його честь: "Borealopelta markmitchelli".

"Під час підготовки я складав частинки, як пазл, і тварина почала набувати реальних обрисів", — розповів Мітчелл, описуючи цей кропіткий процес.

"Одного разу перед Різдвом, — продовжив він, — я склав обидві сторони шиї і голову, і ви могли оцінити вражаючу силу зразка і те, що це була жива істота з дивовижною збереженістю".

Куратор музею Дональд Хендерсон вважає, що ця знахідка буквально "одна на мільярд".

Дослідники змогли отримати цей зразок у 2017 році після того, як Мітчелл закінчив його підготовку, і відтоді вони опублікували низку вражаючих досліджень.

В одному з таких досліджень під керівництвом Калеба Брауна, куратора з музею Тирелла, вивчалася кісткова структура, відома як остеодерма, знайдена на анкілозаврах, яка у менш збережених екземплярах зазвичай випадає.

Однак ці залишилися на своїх природних місцях, і Браун виміряв усі 172 остеодерми.

"Багато скелетів панцирних динозаврів збереглися розчленованими, тобто їхні кістки переплутані, — розповів Браун. — Наявність остеодерми, збереженої в прижиттєвому положенні в цьому та інших зразках, може дати нам підказки про те, як реконструювати ті зразки, де положення панцира менш зрозуміле".

Інше дослідження зразка, проведене Брауном та його колегами, стверджує, що бореолопельта використовував форму камуфляжу, відому як контрзатінення, яка до цього часу не спостерігалася в істот його розміру, тобто великих тварин. Той факт, що такий грізно броньований динозавр також повинен був використовувати камуфляж, щоб вижити, може означати, що Крейдяний період був ще жорстокішим, ніж колись вважалося.

А останнє дослідження, опубліковане цього місяця, пропонує надзвичайно рідкісний погляд на раціон таких динозаврів, як бореолопельта.

Раніше Фокус розповідав для чого анкілозаври використовували свої хвости. Як виявилося, ця їхня зброя була потрібна не тільки для захисту.