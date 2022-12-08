Соціальне домінування та криваві битви: стало відомо, навіщо "Зуулу" хвіст

Група вчених з Королівського музею Онтаріо, Королівського музею Британської Колумбії та Музею природничих наук Північної Кароліни знайшли докази того, що анкілозаври використовували свої броньовані хвости для соціального домінування, а також для самозахисту

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Як повідомляють IFLScience, в результаті дослідження скам’янілості Zuul crurivastator (одного з видів анкілозаврів), вчені звернули увагу на шипи, які росли на тілі тварини. Дослідники виявили, що нарости мали сліди загоєння після неодноразових пошкоджень.

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Цей вид анкілозавра назвали в честь вигаданого монстра "Зуула" з "Мисливців на привидів". З латини Zuul crurivastator перекладається як "руйнівник гомілок". Найцікавішим у цих травмах є те, що їх, ймовірно, залишили інші анкілозаври. Це вказує на те, що Зуули билися не тільки з хижаками, а й між собою.

Така соціальна взаємодія всередині виду є ознакою складної поведінки. Можливо, тварини боролися, щоб захистити свою територію, або ж самці змагалися за самку під час сезону парування.

[ + – ] Вчені звернули увагу на шипи, які росли на тілі тварини (Королівський музей Онтаріо) Фото: Royal Ontario Museum

"Мене цікавило те, як анкілозаври використовували свої хвостові булави протягом багатьох років, і це справді захоплива нова частина головоломки. Ми знаємо, що анкілозаври могли використовувати свої хвости, щоб завдавати дуже сильних ударів супернику, але більшість людей думала, що вони билися тільки з хижаками. Натомість такі анкілозаври, як Зуул, могли битися одне з одним", — прокоментувала провідна авторка докторка Вікторія Арбур, кураторка відділу палеонтології в Королівському музеї Британської Колумбії та колишня аспірантка NSERC у Королівський музей Онтаріо.

Складну поведінку Зуула виявили завдяки кропіткій роботі, яка звільнила скам’янілість із 15 876 ​​кілограмів (35 000 фунтів) пісковику. Водночас знайшли збережену шкіру та кістяний обладунок, який показав, що Зуула покривали кістяні пластини, найгостріші з яких вкривали його боки.

Під час детального огляду, вчені виявили затуплені шипи, що демонструє ознаки загоєння від очевидного повторного пошкодження. Науковці вважають, що вони, найімовірніше, є результатом ритуальних боїв, ніж нападів хижака.

[ + – ] Вчені виявили затуплені шипи, що демонструє ознаки загоєння від очевидного повторного пошкодження (Королівський музей Онтаріо) Фото: Royal Ontario Museum

Обґрунтовують свою думку дослідники тим, що сліди від травм локалізуються на боках, в області стегна, а не розподілені по всьому тілу випадково, як би це мало бути під час нападу хижака. На думку вчених, виявлені травми отримані внаслідок бічного розмахування хвостом під час ритуальної боротьби за соціальне домінування.

"Той факт, що шкіра та броня збереглися на місці, схожий на знімок того, як Зуул виглядав, коли був живий", — сказав доктор Девід Еванс, голова Темерті та куратор відділу палеонтології хребетних у Королівському музеї Онтаріо. "Травми, які Зуул отримав за життя, говорять нам про те, як він міг поводитися та взаємодіяти з іншими тваринами у своєму стародавньому середовищі".

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