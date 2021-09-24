Примхи еволюції. Вчені виявили скам'янілість найдивнішого анкілозавра

Головною особливістю динозавра є його броня, яка зрослася зі скелетом, хоча зазвичай вона була частиною шкірного покриву.

Вчені виявили рештки найдавнішого і, ймовірно, найдивнішого анкілозавра в горах Середнього Атласу в Марокко, пише The Guardian.

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Останки тварини у важкій броні незвичайні тим, що на них вперше виявлено захисні шипи, зрощені зі скелетом, що, на думку дослідників, є небаченим явищем у тваринному світі.

"Це дивно. Зазвичай броня стегозаврів і анкілозаврів є частиною шкірного покриву, а не прикріплена до скелету. В цьому екземплярі броня не тільки стикається зі скелетом, а й зростається з ребрами", — розповіла Сюзанна Мейдмент, палеонтологиня з Музею природної історії в Лондоні.

[ + – ] Сюзанна Мейдмент.

Спочатку вчені підозрювали, що кістки можуть належати новому виду стегозавра, який вони ідентифікували в тому ж регіоні у 2019 році, але мікроскопічний аналіз тонких ділянок скам'янілості виявив характерні візерунки волокон, унікальні для анкілозаврів.

Знахідка була настільки незвичайною, що вчені задумалися, чи не є скам'янілість підробкою, проте подальший огляд за допомогою комп'ютерної томографії не виявив жодних ознак того, що вона була підроблена.

Скам'янілість відноситься до середньої юри, близько 168 млн років тому. Це дозволяє припустити, що тварина була одним із ранніх анкілозаврів, які бродили по Землі. Крім того, що це найдавніша скам'янілість анкілозавра, яка відома на сьогодні, вона також є першою, знайденою в Африці.

[ + – ] Зображення анкілозавра очима художника.

Як зазначила Мейдмент, ця тварина може бути або раннім анкілозавром, від якого пішли інші, або зовсім новим видом. Наразі скам'янілість є частиною колекції Музею природної історії, де дослідники продовжать вивчення решток.

Анкілозаври були великими травоїдними родичами стегозаврів із сімейства анкілозавридів, що жили 70-66 мільйонів років тому в пізньому крейдяному періоді.

Загальна довжина анкілозавра становила близько 10 м, а вага — близько 4 т. Він мав коротке тіло з масивними ногами, а спина й боки були захищені товстими смугами броні, що складалася з плоских кістяних пластин. Крім пластин, у нього також були кістяні шипи, що виступали з боків, і кістяні шишки на спині.

Череп також був броньований і усіяний шипами, а довгий хвіст закінчувався товстою "булавою" з кістки, яку динозавр використовував для захисту від хижаків.