Причуды эволюции. Ученые обнаружили окаменелость самого странного анкилозавра

Главной особенностью динозавра является его броня, которая срослась со скелетом, хотя обычно она являлась частью кожного покрова.

Ученые обнаружили останки самого древнего и, вероятно, самого странного анкилозавра, в горах Среднего Атласа в Марокко, пишет The Guardian.

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Останки животного в тяжелой броне необычны тем, что на них впервые выявлены защитные шипы, сросшиеся со скелетом, что, по мнению исследователей, является невиданным явлением в животном мире.

"Это удивительно. Обычно броня стегозавров и анкилозавров является частью кожного покрова, а не прикреплена к скелету. В данном экземпляре броня не только соприкасается со скелетом, но и срастается с ребрами", — рассказала Сюзанна Мейдмент, палеонтолог из Музея естественной истории в Лондоне.

[ + – ] Сюзанна Мейдмент.

Первоначально ученые подозревали, что кости могут принадлежать новому виду стегозавра, который они идентифицировали в том же регионе в 2019 году, но микроскопический анализ тонких участков окаменелости выявил характерные узоры волокон, уникальные для анкилозавров.

Находка была настолько необычной, что ученые задумались, не является ли окаменелость подделкой, однако дальнейший осмотр с помощью компьютерной томографии не обнаружил никаких признаков того, что она была подделана.

Окаменелость относится к средней юре, около 168 млн лет назад. Это позволяет предположить, что животное было одним из ранних анкилозавров, бродивших по Земле. Помимо того, что это самая древняя окаменелость анкилозавра, известная на сегодняшний день, она также является первой, найденной в Африке.

[ + – ] Изображения анкилозавра глазами художника.

Как отметила Мейдмент, это животное может быть либо ранним анкилозавром, от которого произошли другие, либо совершенно новым видом. На данный момент окаменелость является частью коллекции Музея естественной истории, где исследователи продолжат изучение останков.

Анкилозавры были крупными травоядными родственниками стегозавров из семейства анкилозавридов, жившие 70-66 миллионов лет назад в позднем меловом периоде.

Общая длина анкилозавра составляла около 10 м, а вес — около 4 т. Он имел короткое тело с массивными ногами, а спина и бока были защищены толстыми полосами брони, состоящей из плоских костяных пластин. Помимо пластин, у него также были костяные шипы, выступающие по бокам, и костяные шишки на спине.

Череп также был бронирован и усеян шипами, а длинный хвост заканчивался толстой "булавой" из кости, которую динозавр использовал для защиты от хищников.