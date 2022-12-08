Социальное доминирование и кровавые сражения: стало известно, зачем "Зуулу" хвост

Группа ученых из Королевского музея Онтарио, Королевского музея Британской Колумбии и Музея естественных наук Северной Каролины обнаружили доказательства того, что анкилозавры использовали свои бронированные хвосты для социального доминирования, а также для самозащиты.

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Как сообщают IFLScience, в результате исследования окаменелости Zuul crurivastator (одного из видов анкилозавров), ученые обратили внимание на шипы, росшие на теле животного. Исследователи обнаружили, что наросты имели следы заживления после неоднократных повреждений.

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Этот вид анкилозавра назвали в честь вымышленного монстра "Зуула" из "Охотников на привидений". С латыни Zuul crurivastator переводится как "разрушитель голеней". Самое интересное в этих травмах — то, что их, вероятно, оставили другие анкилозавры. Это указывает на то, что Зуулы сражались не только с хищниками, но и между собой.

Такое социальное взаимодействие внутри вида является признаком сложного поведения. Возможно, животные боролись, чтобы защитить свою территорию, или же самцы соревновались за самку во время сезона спаривания.

[ + – ] Ученые обратили внимание на шипы, росшие на теле животного (Королевский музей Онтарио) Фото: Royal Ontario Museum

"Меня интересовало то, как анкилозавры использовали свои хвостовые булавы на протяжении многих лет, и это действительно захватывающая новая часть головоломки. Мы знаем, что анкилозавры могли использовать свои хвосты, чтобы наносить очень сильные удары сопернику, но большинство людей думали, что они сражались только с хищниками. Зато такие анкилозавры, как Зуул, могли сразиться друг с другом", — прокомментировала ведущий автор доктора Виктория Арбур, куратор отдела палеонтологии в Королевском музее Британской Колумбии и бывшая аспирантка NSERC в Королевский музей Онтарио.

Сложное поведение Зуула обнаружили благодаря кропотливой работе, освободившей окаменелость из 15 876 ​​кг (35 000 фунтов) песчаника. В то же время нашли сохранившуюся кожу и костяные доспехи, которые показали, что Зуула покрывали костяные пластины, самые острые из которых покрывали его бока.

В ходе подробного осмотра ученые обнаружили затупленные шипы, что демонстрирует признаки заживления от очевидного повторного повреждения. Ученые считают, что они, вероятнее всего, являются результатом ритуальных боев, чем нападений хищника.

[ + – ] Ученые обнаружили затупленные шипы, что демонстрирует признаки заживления от повторного повреждения (Королевский музей Онтарио) Фото: Royal Ontario Museum

Обосновывают свое мнение исследователи тем, что следы от травм локализуются на боках, в области бедра, а не распределены по всему телу случайно, как это должно быть во время нападения хищника. По мнению ученых, обнаруженные травмы получены в результате бокового размахивания хвостом во время ритуальной борьбы за социальное доминирование.

"Тот факт, что кожа и броня сохранились на месте, похож на снимок того, как Зуул выглядел, когда был жив", — сказал доктор Дэвид Эванс, глава Темерти и куратор отдела палеонтологии позвоночных в Королевском музее Онтарио. "Травмы, полученные Зуулом при жизни, говорят нам о том, как он мог обращаться и взаимодействовать с другими животными в своей древней среде".

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