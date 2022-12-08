Социальное доминирование и кровавые сражения: стало известно, зачем "Зуулу" хвост
Группа ученых из Королевского музея Онтарио, Королевского музея Британской Колумбии и Музея естественных наук Северной Каролины обнаружили доказательства того, что анкилозавры использовали свои бронированные хвосты для социального доминирования, а также для самозащиты.
Как сообщают IFLScience, в результате исследования окаменелости Zuul crurivastator (одного из видов анкилозавров), ученые обратили внимание на шипы, росшие на теле животного. Исследователи обнаружили, что наросты имели следы заживления после неоднократных повреждений.
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Этот вид анкилозавра назвали в честь вымышленного монстра "Зуула" из "Охотников на привидений". С латыни Zuul crurivastator переводится как "разрушитель голеней". Самое интересное в этих травмах — то, что их, вероятно, оставили другие анкилозавры. Это указывает на то, что Зуулы сражались не только с хищниками, но и между собой.
Такое социальное взаимодействие внутри вида является признаком сложного поведения. Возможно, животные боролись, чтобы защитить свою территорию, или же самцы соревновались за самку во время сезона спаривания.
"Меня интересовало то, как анкилозавры использовали свои хвостовые булавы на протяжении многих лет, и это действительно захватывающая новая часть головоломки. Мы знаем, что анкилозавры могли использовать свои хвосты, чтобы наносить очень сильные удары сопернику, но большинство людей думали, что они сражались только с хищниками. Зато такие анкилозавры, как Зуул, могли сразиться друг с другом", — прокомментировала ведущий автор доктора Виктория Арбур, куратор отдела палеонтологии в Королевском музее Британской Колумбии и бывшая аспирантка NSERC в Королевский музей Онтарио.
Сложное поведение Зуула обнаружили благодаря кропотливой работе, освободившей окаменелость из 15 876 кг (35 000 фунтов) песчаника. В то же время нашли сохранившуюся кожу и костяные доспехи, которые показали, что Зуула покрывали костяные пластины, самые острые из которых покрывали его бока.
В ходе подробного осмотра ученые обнаружили затупленные шипы, что демонстрирует признаки заживления от очевидного повторного повреждения. Ученые считают, что они, вероятнее всего, являются результатом ритуальных боев, чем нападений хищника.
Обосновывают свое мнение исследователи тем, что следы от травм локализуются на боках, в области бедра, а не распределены по всему телу случайно, как это должно быть во время нападения хищника. По мнению ученых, обнаруженные травмы получены в результате бокового размахивания хвостом во время ритуальной борьбы за социальное доминирование.
"Тот факт, что кожа и броня сохранились на месте, похож на снимок того, как Зуул выглядел, когда был жив", — сказал доктор Дэвид Эванс, глава Темерти и куратор отдела палеонтологии позвоночных в Королевском музее Онтарио. "Травмы, полученные Зуулом при жизни, говорят нам о том, как он мог обращаться и взаимодействовать с другими животными в своей древней среде".
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