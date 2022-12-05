Земля до начала времен. Как бы выглядел мир сегодня, если бы 66 млн лет назад динозавры выжили

Удар астероида сделал возможной эволюцию человека. Однако история могла развиваться совсем иначе, считают ученые.

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Все изменилось 66 миллионов лет назад, когда гигантский астероид врезался в Землю с силой 10 миллиардов атомных бомб и изменил ход эволюции, пишет Inverse.

Небо потемнело, жизнь на планете погибала от недостатка солнечных лучей — растения перестали фотосинтезировать и вскоре погибли. Вслед за ними погибли и травоядные животные — пищевая цепочка разрушилась. В результате массовое вымирание стерло с лица Земли около 90% всех видов. Планета погрузилась во мрак, а когда пыль осела, все динозавры, кроме группы птиц, вымерли.

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Однако, астероид, ставший причиной гибели динозавров, стал счастливым билетом для человеческой эволюции. В результате выжившие млекопитающие, в том числе и маленькие протоприматы, процветали, и в конце концов эволюционировали в нас.

Однако исследователи предлагают заглянуть в историю и представить мир, в котором астероид пролетел мимо, а динозавры выжили. Возможно, сейчас эти гигантские хищники стали бы сверхразумными, водрузили свой флаг на Луне, а динозавры-ученые открыли бы теорию относительности или нашли способ остановить глобальное потепление, а возможно и вовсе обсуждают возможность того, что когда-то млекопитающие захватят Землю. Звучит невероятно, не правда ли?

Подобный сценарий может напоминать весьма посредственную научную фантастику, однако он также поднимает глубокие философские вопросы — случайно ли человечество появилось на Земле или эволюция все же была неизбежна? Рассуждать об этом взялся Николас Лонгрич из Университета Бата.

Сегодня люди являются доминирующим видом на планете — на 7 континентах обитают более 8 миллиардов человек разумных. Мы изменили половину суши планеты, чтобы иметь возможность прокормить себя и занимаем доминирующее место на планете, развив мозг, инструменты, язык и большие социальные группы.

Еще в 1980-годах палеонтолог Дейл Рассел предложил необычный мысленный эксперимент — представить, что плотоядный динозавр не погиб от астероида 66 миллионов лет назад, а превратился в разумного пользователя инструментов. Представим, что по планете бродят прямоходящие динозавры с большим мозгом и пальцами рук.

Такой сценарий развития событий вовсе не невозможен, хотя, конечно, маловероятен. Дело в том, что биология животного ограничивает направление его эволюции — проще говоря начальная точка всегда будет ограничивать конечные точки. Например, если бросить колледж, то, вероятно, не выйдет стать нейрохирургом или юристом, однако вполне возможно построить карьеру художника, актера или предпринимателя. То есть, выбор, который мы делаем в жизни неизбежно открывает одни двери и закрывает другие. То же работает и для эволюции.

По словам Лонгрича, стоит обратить внимание на размеры динозавров — начиная с юрского периода динозавры-завроподы, бронтозавры и их родственники превратились в гигантов, весом в 30-50 тонн и достигали в длину порядка 30 метров. Это происходило на разных континентах, с разным климатом и в разное время, однако конечный итог всегда был одинаков для этих динозавров — они стали сверхгигантами.

Исследователи уже знаю, что общей нитью для всех сверхгигантов было то, что они являлись зауроподами. То есть что-то в их анатомии, будь-то легкие, полые кости, обмен веществ или нечто другое, послужило толчком для раскрытия их эволюционного потенциала. В результате эта особенность позволила им достичь невероятных размеров и в разы превзойти любые другие виды на Земле.

По такому же принципу сработала и эволюционная цепочка плотоядных динозавров — они не единожды превращались в десятиметровых многотонных хищников. Однако по словам Лонгрича, динозавры демонстрировали слабую тенденцию к увеличению размера мозга с течением времени. Юрские динозавры обладали крохотным мозгом, а спустя 80 миллионов лет у тираннозавров и утконосов развился более крупный мозг. Однако мозг тираннозавра при его гигантских размерах все еще весил около 40 граммов, а велоцираптора — всего 15 граммов. Для сравнения средний мозг человека весит около 1,3 кг.

Со временем динозавры менялись: травоядные стали более распространенными, птицы — более разнообразными, появились длинноногие и более быстрые особи, развивалась социальная жизнь — динозавры жили стадами и развили сложные рога для борьбы и демонстрации силы. Однако так или иначе эволюция в основном шла по кругу — приводя динозавров к гигантским травоядным и плотоядным с маленьким мозгом.

Лонгрич отмечает, что у динозавров было почти 100 миллионов лет, однако за все это время нет и намека на то, что они пошли бы по какому-либо радикально новому пути, не врежься в Землю гигантский астероид.

Ученый предполагает, что по Земле все также бродили гигантские динозавры с маленьким мозгом. Однако важным моментом является тот факт, что млекопитающим вряд ли удалось бы вытеснить динозавров, не вмешайся в историю астероид.

Любопытно, что млекопитающие никогда не развивали травоядных или плотоядных супергигантов, однако неоднократно демонстрировали развитие большого мозга — например у косаток, кашалотов, усатых китов, слонов, морских леопардов и человекоподобных обезьян.

Любопытно, что некоторые потомки динозавров, например вороны и попугаи, обладают весьма сложно устроенным мозгом. Они способны говорить, считать и даже использовать инструменты, однако самый большой мозг и самое сложное поведение развилось именно у млекопитающих.

Исследователи считают, что человеческая эволюция была какой угодно, но не неизбежной — об этом свидетельствует эволюционная история приматов. Известно, что когда обезьяны достигли Юной Америки 35 миллионов лет назад — они просто развились в другие виды обезьян. При этом Северной Америки приматы достигали минимум трижды и каждый раз вымирали по до сих пор неизвестным причинам. И только в Африке приматы смогли эволюционировать в человекообразных обезьян, а спустя 7 миллионов лет превратиться в современных людей.

То есть по словам ученых, даже после уничтожения динозавров 66 миллионов лет назад нашей эволюции потребовалось правильное сочетание возможностей и удачи.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили новый вид динозавров — с шипами, клювом и размером с кошку.