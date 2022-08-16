Ученые обнаружили новый вид динозавров: с шипами, клювом и размером с кошку (видео)

Окаменелые останки были найдены археологами в Аргентине.

Во время раскопок в Рио-Негро в северной Патагонии (Аргентина) ученые обнаружили окаменелые останки неизвестного ранее науке динозавра — Jakapil kaniukura. По мнению палеонтологов, данный вид восходит к меловому периоду, и жил на планете между 97 и 94 миллионами лет назад, пишет DailyMail.

Несмотря на то, что найден лишь частичный скелет, чилийскому палеохудожнику и студенту-палеонтологу Национального университета Рио-Негро Гарбиэлю Диасу Янтену удалось оживить новый вид с помощью компьютерной симуляции. Таким образом стало известно, как он выглядел и ходил по Земле.

[ + – ] Компьютерная симуляция показала, как выглядел новый вид динозавров. Фото: Mauricio Álvarez

Ученые установили, что Jakapil kaniukura был бронированным динозавром с рядом защитных шипов от шеи до хвоста, ходил прямо и был размером с домашнюю кошку. Известно, что некоторые представители нового вида вырастали до 1,5 метров. Исходя из формы черепа и зубов ученые отнесли новый вид к семейству травоядных.

[ + – ] Тело динозавра было покрыто шипами. Фото: Mauricio Álvarez

Листообразные зубы, похожие на зубы стегозавра, и короткий клюв давали возможность нанести сильный удар и легко справиться с жесткой древесиной. По мнению палеонтолога из Фонда естественной истории в Аргентине Феликса де Азара, именно жесткая древесная растительность и была их любимым лакомством.

[ + – ] Так выглядел скелет найденного динозавра. Фото: Mauricio Álvarez

Удивительно также, что эта древняя линия тиреофилов, к которым относится и новый вид, дожила до позднего мелового периода в Южной Америке. Ведь окаменелости ранних членов этой группы чаще относятся к юрскому периоду (от 201 до 163 миллионов лет назад). Таким образом, ученым удалось сделать еще одно открытие — ранние тиреофилы имели гораздо более широкое географическое распространение, чем считалось ранее.

Известно, что в Северном полушарии представители этого вида в основном вымерли к середине юрского периода, однако на южном суперконтиненте Гондване, по-видимому, уцелели до мелового периода. К таким выводам пришли палеонтологи Факундо Дж. Ригетти, Себастьян Апестегия и Хабьер Переда-Субербиола в своей статье в журнале Scientific Reports.