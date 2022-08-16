Учені виявили новий вид динозаврів: із шипами, дзьобом і розміром із кішку (відео)

Скам'янілі рештки знайшли археологи в Аргентині.

Під час розкопок у Ріо-Негро в північній Патагонії (Аргентина) вчені виявили скам'янілі рештки невідомого раніше науці динозавра — Jakapil kaniukura. На думку палеонтологів, цей вид сягає крейдяного періоду, і він жив на планеті між 97 і 94 мільйонами років тому, пише Daily Mail.

Незважаючи на те, що знайдено лише частковий скелет, чилійському палеохудожнику та студенту-палеонтологу Національного університету Ріо-Негро Гарбіелю Діасу Янтену вдалося оживити новий вид за допомогою комп'ютерної симуляції. Так стало відомо, який він вигляд мав, коли ходив по землі.

[ + – ] Комп'ютерна симуляція показала, який вигляд мав новий вид динозаврів Фото: динозавр

Учені встановили, що Jakapil kaniukura був броньованим динозавром із рядом захисних шипів від шиї до хвоста, ходив прямо та був розміром із домашню кішку. Відомо, деякі представники нового виду виростали до 1,5 метра. Виходячи з форми черепа та зубів учені віднесли новий вигляд до сімейства травоїдних.

[ + – ] Тіло динозавра було вкрите шипами Фото: динозавр

Листоподібні зуби, схожі на зуби стегозавра, і короткий дзьоб давали можливість завдати сильного удару та легко впоратися з жорсткою деревиною. На думку палеонтолога з Фонду природної історії в Аргентині Фелікса де Азара, саме жорстка деревина й була їхніми улюбленими ласощами.

[ + – ] Такий вигляд мав кістяк знайденого динозавра Фото: динозавр

Дивно також, що ця стародавня лінія тиреофілів, до яких належить і новий вид, дожила до пізнього крейдяного періоду в Південній Америці. Адже скам'янілості ранніх членів цієї групи найчастіше належать юрському періоду (від 201 до 163 мільйонів років тому). Так ученим вдалося зробити ще одне відкриття — ранні тиреофіли мали значно ширше географічне поширення, ніж раніше.

Відомо, що в Північній півкулі представники цього виду в основному вимерли до середини юрського періоду, проте на південному суперконтиненті Гондвані, мабуть, вціліли до крейдяного періоду. Таких висновків дійшли палеонтологи Факундо Дж. Рігетті, Себастьян Апестегія та Хаб'єр Переда-Субербіола у своїй статті в журналі Scientific Reports.