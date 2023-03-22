Устроили пикник: в Африке во время сафари крокодил украл холодильник у туристов (видео)

Туристы наблюдали за действиями животного из безопасного места, рядом со своей машиной. Хищник заметил синий контейнер и схватил его челюстью, быстро вернувшись к воде.

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Во время сафари в Южной Африке 70-летняя пенсионерка Ровена Моулд и Давут Вольхутер устроили пикник, во время которого крокодил украл их холодильник с напитками. Об этом сообщает UPI.

Когда животное медленно приблизилось к группе людей, они отступили на безопасное расстояние к своей машине. Однако затем хищник заметил синий холодильник и схватил его челюстью, быстро вернувшись к воде. Затем к нему присоединился еще один крокодил и вместе они начали разгребать содержимое коробки.

"Мы были ошеломлены этим необычным происшествием, оно заставило нас обратить внимание на тот факт, что поведение диких животных может противоречить вашему опыту или ожиданиям. Вы никогда не знаете, каково было их прошлое и предыдущее взаимодействие с людьми, что может тревожно повлиять на их поведение", — рассказали туристы.

Организаторы сафари напомнили туристам о необходимости уважения к дикой природе и ее обитателям, особенно когда они находятся на территории, на которой эти животные обитают.

"Крокодил уплыл, неся в челюстях ящик с холодильником и делая на нем смертельный кувырок, как будто в этом не было ничего страшного. Это видео еще раз подтверждает, почему необходимо уважать границы животных, особенно диких. Мы определенно были слишком близко к кромке воды, как только кроки приблизились, нам следовало отойти. Урок усвоен, к счастью, обошлось без происшествий", — заявили туристы.

Издание отмечает, что кормление диких животных может привести к опасным ситуациям, подобным этой. То, что они кажутся дружелюбными или безобидными, не означает, что они не нападут или не станут зависимыми от человеческой пищи, что может создать проблемы как для животного, так и для людей.

Кормление диких животных может привести к опасным ситуациям

Ранее Фокус писал, что австралиец обнаружил в своей постели массивную ядовитую змею. Восточная коричневая змея была извлечена из дома службой спасения животных Zachery's Snake and Reptile Relocation, которая опубликовала фотографии животного, лежащего на кровати.

Также сообщалось, что на жителя Флориды напал аллигатор, спрятавшийся у двери. Пострадавший не зажег свет и толком не смог рассмотреть, кто его укусил, ему показалось, что это была собака. Но впоследствии спасатели нашли возле дома аллигатора длиной 2,7 метра.