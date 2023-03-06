Перепутал с собакой: на жителя Флориды напал аллигатор, притаившийся у двери (фото)

Пострадавший не зажег свет и толком не смог рассмотреть, кто его укусил, ему показалось, что это была собака. Но впоследствии спасатели нашли возле дома аллигатора длиной 2,7 метра.

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На днях житель города Дейтона-Бич (штат Флорида) Скотт Холлингсворт рассказал, что поздно вечером услышал шум возле своего дома, а когда вышел на улицу, его "что-то схватило за ногу, и начало сильно трясти". Об этом сообщает WESH.

Мужчина не зажег свет и потому толком не рассмотрел, кто его укусил. По его словам, воначалу он решил, что это бродячая собака, но когда захлопнул дверь, увидел глубокий порез.

[ + – ] Скотт Холлингсворт, которого укусил аллигатор

Впоследствии ему понадобилась операция, из-за которой придется пропустить байкерский фестиваль Bike Week, в котором он собирался участвовать.

Представители Комиссии по охране рыбы и дикой природы штата Флорида прибыли на место и обнаружили аллигатора длиной 2,7 метра, который все еще ползал рядом с домом своей жертвы.

Сотрудники ведомства усыпили рептилию. Этот случай произошел спустя несколько недель после того, как в Форт-Пирсе, что в двух часах езды от Дейтоны-Бич, погибла 85-летняя женщина, на которую трехметровый аллигатор напал, когда она выгуливала собаку возле дома престарелых.

[ + – ] Пойманный аллигатор длиной 2,7 метра

Женщина пыталась спасти свою маленькую собачку, которая в итоге выжила. Однако громадная рептилия весом около 300 кг затянула пожилую даму в озеро, где та и погибла.

Напомним, что во время схватки аллигатора с 1,5-метровым питоном, змея полностью поглотила водного хищника. Впоследствии ученые из Флориды вспороли его брюхо и достали аллигатора.

Ранее Фокус сообщал, что у берегов Луизианы лодка американцев попала в окружение сотен голодных акул. По словам очевидцев, казалось, что поверхность воды буквально "вскипает".