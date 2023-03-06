Переплутав із собакою: на жителя Флориди напав алігатор, що причаївся біля дверей (фото)

Потерпілий не увімкнув світло і до пуття не зміг розгледіти, хто його вкусив, йому здалося, що це був собака. Але згодом рятувальники знайшли біля будинку алігатора завдовжки 2,7 м.

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Днями мешканець міста Дейтона-Біч (штат Флорида) Скотт Голлінгсворт розповів, що пізно ввечері почув шум біля свого будинку, а коли вийшов на вулицю, його "щось схопило за ногу, і почало сильно трясти". Про це повідомляє WESH.

Чоловік не ввімкнув світло і тому до пуття не роздивився, хто його вкусив. За його словами, спочатку він вирішив, що це бродячий собака, але коли зачинив двері, побачив глибокий поріз.

[ + – ] Скотт Голлінгсворт, якого вкусив алігатор

Згодом йому знадобилася операція, через яку доведеться пропустити байкерський фестиваль Bike Week, у якому він збирався взяти участь.

Представники Комісії з охорони риби та дикої природи штату Флорида прибули на місце та виявили алігатора завдовжки 2,7 метра, який все ще повзав поряд з будинком своєї жертви.

Співробітники відомства приспали рептилію. Цей випадок стався через декілька тижнів після того, як у Форт-Пірсі, що за дві години їзди від Дейтона-Біч, загинула 85-річна жінка, на яку триметровий алігатор напав, коли вона вигулювала собаку біля будинку для людей похилого віку.

[ + – ] Спійманий алігатор завдовжки 2,7 метра

Жінка намагалася врятувати свого маленького собачку, який у результаті вижив. Однак величезна рептилія вагою близько 300 кг затягнула літню даму в озеро, де та й загинула.

Нагадаємо, що під час сутички алігатора з 1,5-метровим пітоном змія повністю поглинула водного хижака. Згодом вчені з Флориди вспороли його черево і дістали алігатора.

Раніше Фокус повідомляв, що біля берегів Луїзіани човен американців потрапив в оточення сотень голодних акул. За словами очевидців, здавалося, що поверхня води буквально "закипає".