Переплутав із собакою: на жителя Флориди напав алігатор, що причаївся біля дверей (фото)
Потерпілий не увімкнув світло і до пуття не зміг розгледіти, хто його вкусив, йому здалося, що це був собака. Але згодом рятувальники знайшли біля будинку алігатора завдовжки 2,7 м.
Днями мешканець міста Дейтона-Біч (штат Флорида) Скотт Голлінгсворт розповів, що пізно ввечері почув шум біля свого будинку, а коли вийшов на вулицю, його "щось схопило за ногу, і почало сильно трясти". Про це повідомляє WESH.
Чоловік не ввімкнув світло і тому до пуття не роздивився, хто його вкусив. За його словами, спочатку він вирішив, що це бродячий собака, але коли зачинив двері, побачив глибокий поріз.
Згодом йому знадобилася операція, через яку доведеться пропустити байкерський фестиваль Bike Week, у якому він збирався взяти участь.
Представники Комісії з охорони риби та дикої природи штату Флорида прибули на місце та виявили алігатора завдовжки 2,7 метра, який все ще повзав поряд з будинком своєї жертви.
Співробітники відомства приспали рептилію. Цей випадок стався через декілька тижнів після того, як у Форт-Пірсі, що за дві години їзди від Дейтона-Біч, загинула 85-річна жінка, на яку триметровий алігатор напав, коли вона вигулювала собаку біля будинку для людей похилого віку.
Жінка намагалася врятувати свого маленького собачку, який у результаті вижив. Однак величезна рептилія вагою близько 300 кг затягнула літню даму в озеро, де та й загинула.
Нагадаємо, що під час сутички алігатора з 1,5-метровим пітоном змія повністю поглинула водного хижака. Згодом вчені з Флориди вспороли його черево і дістали алігатора.
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