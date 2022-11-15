Битва титанів. Алігатор програв у сутичці з 1,5-метровим пітоном і був проковтнутий повністю (відео)

Дослідники зі Флориди препарували бірманського пітона, звільнивши алігатора з його шлунка.

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Батьківщина бірманських пітонів у Південно-Східній Азії, проте останнім часом вони влаштувалися та процвітають у Флориді. Вони вважаються одними з найбільших змій у світі й не надто перебірливими в їжі, а тому масово знищують види в заповідних парках Флориди, пише Science Alert.

Учені припускають, що причиною появи бірманських пітонів у заповідниках Флориди ми зобов'язані людям — найімовірніше, господарі просто викинули своїх вихованців тут, коли вони досягли значних розмірів. Тепер ці 15-метрові демони тероризують місцевих жителів — пітони здатні поглинати тварин у рази більших за них.

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Дослідники зі Флориди зазначають, що бірманські пітони поїдають у заповідниках не лише дрібних ссавців, але вже дісталися й до білохвостих оленів із алігаторами. В результаті захисники природи були змушені найняти сотню спеціалізованих мисливців на пітонів, які відловлюють і вбивають гігантських змій у Флориді.

Одного з пійманих бірманських пітонів, який проковтнув алігатора, вдалося захопити вченим із Флориди. Пізніше вони виклали відео, на якому видно, як гігантська змія проковтнула не меншого алігатора.

На кадрах видно, як учені спочатку оглядають тіло змії, потім препарують її, оголюючи тіло алігатора, ув'язненого в шлунку. Після цього дослідники розкрили шлунок бірманського пітона та звільнили хижака, на жаль, врятувати його не вдалося.

За словами геолога з Флориди Роззі Мур, процес препарування пітона насправді не є найприємнішим видовищем, проте це дозволить ученим вивчити харчові звички змій і отримати більше наукових зразків.

Крім того, вчені вважають, що подібні відео мають пізнавальний характер, показуючи, що 1,5-метрові удави з легкістю здатні подолати навіть таких небезпечних хижаків як алігатори.

Мур також зазначає, що сьогодні бірманські пітони успішно вторглися в екологічно чутливі райони Флориди, такі як національний парк Еверглейдс, і активно знищують місцеву екосистему.

Раніше Фокус писав про те, що в Індонезії 7-метровий пітон живцем проковтнув 54-річну жінку.