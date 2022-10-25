В Індонезії 7-метровий пітон живцем проковтнув 54-річну жінку (фото)

Зважаючи на все, змія вкусила збирачку каучуку, після чого обкрутилася навколо неї і задушила. Потім вона проковтнула свою жертву з голови до п'ят — весь процес, за оцінками, зайняв щонайменше дві години.

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Минулої п'ятниці в індонезійській провінції Джамбі зникла безвісти 54-річна жінка, на ім'я Джахра, яка вирушила збирати каучук. Через два дні жінку виявили у череві великого пітона завдовжки майже 7 метрів. Про це повідомляє The Mirror.

Після зникнення родичі забили на сполох і почали пошуки в лісі, через два дні вони натрапили на велику рептилію, що лежала на галявині, з помітною опуклістю.

Найгірші побоювання підтвердилися після того, коли люди розпороли черево пітону і виявили там його жертву.

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Представники керівництва села Терджун-Гаджа, в якому жила загибла, пояснили, що пітон, зважаючи на все, вкусив жінку, після чого обвився навколо неї і задушив.

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Потім рептилія проковтнула свою жертву з голови до п'ят — весь процес, за оцінками, зайняв щонайменше дві години.

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"Жертва нападу не повернулася додому. Вона попрощалася з близькими і пішла в садок, щоб збирати каучук. Сім'я повідомила про зникнення місцевій владі, після чого почалися пошуки, — сказав представник керівництва. — Місцеві жителі вбили змію та розрізали шлунок. Усі були шоковані. Жінка, яку розшукували, опинилася всередині”.

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За словами місцевого чиновника, свідків нападу не було, бо жінка пішла до лісу сама.

Нині у цьому селі небезпечно, бо мешканці бачили кількох гігантських пітонів. Насамперед кілька людей намагалися зловити ще одну, навіть більшу змію, але невдало.

Нагадаємо, що вчені пояснили, як пітони проковтують оленів та алігаторів. У бірманських пітонів щелепи "на гумці" вони виростають до п'яти метрів і можуть поглинати здобич у шість разів більше, ніж їхні родичі.

Раніше Фокус повідомляв, що в Австралії байдарочник дивом вижив після того, як акула прокусила корму човна. Журналісти опублікували фото уламків каяка, винесеного на березі.