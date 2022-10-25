В Индонезии 7-метровый питон заживо проглотил 54-летнюю женщину (фото)

Судя по всему, змея укусила сборщицу каучука, после чего обвилась вокруг нее и задушила. Затем она проглотила свою жертву с головы до пят — весь процесс, по оценкам, занял не менее двух часов.

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В прошлую пятницу в индонезийской провинции Джамби пропала без вести 54-летняя женщина по имени Джахра, отправившаяся собирать каучук. Спустя два дня женщину обнаружили в брюхе крупного питона длиной почти 7 метров. Об этом сообщает The Mirror.

После исчезновения родственники забили тревогу и начали поиски в лесу, спустя два дня они наткнулись на лежавшую на поляне крупную рептилию с заметной выпуклостью.

Худшие опасения подтвердились после того, когда люди вспороли брюхо питону и обнаружили там его жертву.

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Представители руководства деревни Терджун-Гаджа, в которой жила погибшая, объяснили, что питон, судя по всему, укусил женщину, после чего обвился вокруг нее и задушил.

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Затем рептилия проглотила свою жертву с головы до пят — весь процесс, по оценкам, занял не менее двух часов.

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"Жертва нападения не вернулась домой. Она попрощалась с близкими и пошла в сад, чтобы собирать каучук. Семья уведомила об исчезновении местные власти, после чего начались поиски, — сказал представитель руководства. — Местные жители убили змею и разрезали желудок. Все были шокированы. Женщина, которую разыскивали, оказалась внутри".

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По словам местного чиновника, свидетелей нападения не было, потому что женщина пошла в лес одна.

Сейчас в этой деревне опасно, потому что жители видели нескольких гигантских питонов. Прежде несколько человек пытались поймать еще одну, даже более крупную змею, но неудачно.

Напомним, что ученые объяснили, как питоны проглатывают оленей и аллигаторов. У бирманских питонов челюсти "на резинке", они вырастают до пяти метров и могут поглощать добычу в шесть раз больше, чем их сородичи.

Ранее Фокус сообщал, что в Австралии байдарочник чудом выжил после того, как акула прокусила корму лодки. Журналисты опубликовали фото обломков каяка, вынесенного на берегу.