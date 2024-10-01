Двухметровый питон пытался съесть мужчину, который перебрал с алкоголем в пабе (фото)

На опубликованных кадрах можно увидеть, как мужчина пытается освободиться, а рептилия все больше обвивается вокруг его тела.

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Китаец затеял драку с двухметровым питоном по дороге из паба домой и чуть не попрощался со своей жизнью. Пожарным пришлось вмешаться, чтобы спасти пострадавшего от смертоносной хватки рептилии. Об этом сообщает издание Metro.

Представители правоохранительных органов рассказывают, что мужчина так и не смог объяснить, как оказался в "объятиях" змеи, поскольку был слишком пьян, чтобы осознавать свои действия. Очевидцы говорят, что он наткнулся на питона длиной более двух метров, когда возвращался домой из местного паба.

Пожарные оперативно приехали на место происшествия в городе Хуйчжоу, расположенном к северу от Гонконга (Китай), еще до того, как пресмыкающееся успело задушить свою жертву. Специалисты использовали специальные шесты, чтобы заставить его ослабить хватку.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как мужчина пытается освободиться, а рептилия все больше обвивается вокруг его тела. Затем показано, как пожарные запихивают пойманную змею в мешок, чтобы выпустить в дикую природу на следующий день.

Питон напал на мужчину

Известно, что пострадавший в состоянии алкогольного опьянения отказался ехать в больницу для обследования и покинул место происшествия в компании своих приятелей.

Напомним, ранее Фокус писал, что 37-летний аргентинский ветеринар Серхио Антунес Росси, который в свободное время любит путешествовать по миру, прибыл в перуанскую Амазонию и искупался в водоеме вместе с 6-метровой анакондой.

Кроме того, мы писали, что 38-летний Келвин Баутиста был приговорен к одному году условно и штрафу в размере 5 тысяч долларов по обвинению в контрабанде. Мужчина пытался перевезти через границу трех питонов в своих штанах. Сначала ему грозило максимальное наказание в виде 20 лет заключения, штрафа до 250 тысяч долларов и освобождение под надзором на срок до трех лет, но приговор был значительно мягче.