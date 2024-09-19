Пенсионерка 4 часа боролась с огромным питоном, пытавшимся ее съесть (фото)

Арром Арунродж сражалась со змеей более двух часов, прежде чем ее крики услышал сосед, который вызвал полицию и спасателей. К моменту их прибытия борьба между человеком и рептилией продолжалась уже четыре часа.

Related video

64-летняя Арром Арунродж из Таиланда только закончила ужинать и мыла посуду на своей открытой кухне, когда почувствовала внезапную боль в правом бедре. Она посмотрела вниз и увидела огромного 13-футового (4 метра) питона, впившегося в ее ногу. Об этом пишет Metro.

По словам женщины, она запаниковала и попыталась отдернуть голову рептилии от себя, но упала, что позволило 45-фунтовому (около 20 кг) зверю плотно обхватить ее туловище. Пенсионерка боролась со змеей более двух часов, прежде чем ее крики услышал сосед, который вызвал полицию в ее дом в Самут-Пракане.

К моменту прибытия полицейских схватка с питоном длилась уже около четырех часов. На драматических кадрах видно, как раненая Арром беспомощно сидит на земле, а змея сжимает ее талию и туловище. Женщина была срочно доставлена в больницу, куда приехали ее родственники, чтобы проведать ее.

"Много лет я снимала эту комнату вместе с мужем, но в прошлом году он скончался. С тех пор я живу одна. Я боялась, что питон убьет меня, и кричала во всю мощь легких, пока меня не услышал прохожий. Я никогда в жизни не была так напугана. Змея просто не отпускала меня. Я уверена, что она ждала, когда я умру, чтобы съесть меня. Поэтому я просто молилась и делала все возможное, чтобы остаться в живых", — рассказала она.

Женщина была срочно доставлена в больницу Фото: ViralPress

Спасатели оказали обессиленной Арром первую помощь. Ее руки побледнели и онемели после приступа удушья, а на ноге были раны, куда питон вонзил свои клыки.

"Местом происшествия стала одноэтажная съемная квартира с пятью комнатами. В одной из них, где жила жертва, дверь была заперта. Полицейские и спасатели слышали ее слабые крики изнутри, поэтому мы выломали дверь, чтобы спасти ее. То, что мы увидели, повергло нас в шок. Пожилую женщину сжимал огромный питон, весивший, должно быть, более 45 фунтов (около 20 кг). Мы использовали все возможные инструменты, чтобы освободить ее. На извлечение змеи ушло более 30 минут. После этого ее отпустили обратно в лес", — рассказал сержант-майор полиции Анусорн Вонгмали.

Ранее Фокус сообщал, что в заповеднике родилась одна из самых опасных птиц в мире. Они могут вырастать до 1,8 метра в высоту. Птицы завоевали репутацию самых опасных на планете благодаря своей удивительной способности разрезать когтями предметы на части.

Также стало известно, что 12-летний мальчик "одолел" 200-килограммового медведя, чтобы спасти жизнь отца. Оуэн Бейерман долгое время занимался охотой. В критической ситуации мальчик оставался спокойным и смог застрелить огромного черного медведя.