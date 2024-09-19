Пенсіонерка 4 години боролася з величезним пітоном, який намагався її з'їсти (фото)

Арром Арунродж билася зі змією понад дві години, перш ніж її крики почув сусід, який викликав поліцію і рятувальників. До моменту їхнього прибуття боротьба між людиною і рептилією тривала вже чотири години.

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64-річна Арром Арунродж із Таїланду щойно закінчила вечеряти й мила посуд на своїй відкритій кухні, коли відчула раптовий біль у правому стегні. Вона подивилася вниз і побачила величезного 13-футового (4 метри) пітона, що впився в її ногу. Про це пише Metro.

За словами жінки, вона запанікувала і спробувала відсмикнути голову рептилії від себе, але впала, що дало змогу 45-фунтовому (близько 20 кг) звірові щільно обхопити її тулуб. Пенсіонерка боролася зі змією понад дві години, перш ніж її крики почув сусід, який викликав поліцію в її будинок у Самут-Пракані.

До моменту прибуття поліцейських сутичка з пітоном тривала вже близько чотирьох годин. На драматичних кадрах видно, як поранена Арром безпорадно сидить на землі, а змія стискає її талію і тулуб. Жінку терміново доправили в лікарню, куди приїхали її родичі, щоб провідати її.

"Багато років я знімала цю кімнату разом із чоловіком, але торік він помер. Відтоді я живу одна. Я боялася, що пітон уб'є мене, і кричала на всю міць легенів, поки мене не почув перехожий. Я ніколи в житті не була так налякана. Змія просто не відпускала мене. Я впевнена, що вона чекала, коли я помру, щоб з'їсти мене. Тому я просто молилася і робила все можливе, щоб залишитися в живих", — розповіла вона.

Жінку було терміново доправлено до лікарні Фото: ViralPress

Рятувальники надали знесиленій Арром першу допомогу. Її руки зблідли й оніміли після нападу задухи, а на нозі були рани, куди пітон встромив свої ікла.

"Місцем події стала одноповерхова орендована квартира з п'ятьма кімнатами. В одній із них, де жила жертва, двері були замкнені. Поліцейські та рятувальники чули її слабкі крики зсередини, тому ми виламали двері, щоб урятувати її. Те, що ми побачили, шокувало нас. Літню жінку стискав величезний пітон, що важив, напевно, понад 45 фунтів (близько 20 кг). Ми використовували всі можливі інструменти, щоб звільнити її. На витяг змії пішло понад 30 хвилин. Після цього її відпустили назад у ліс", — розповів сержант-майор поліції Анусорн Вонгмалі.

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