Двометровий пітон намагався з'їсти чоловіка, який перебрав з алкоголем у пабі (фото)

На опублікованих кадрах можна побачити, як чоловік намагається звільнитися, а рептилія все більше обвивається навколо його тіла.

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Китаєць затіяв бійку з двометровим пітоном по дорозі з пабу додому й мало не попрощався зі своїм життям. Пожежникам довелося втрутитися, аби врятувати потерпілого від смертоносної хватки рептилії. Про це повідомляє видання Metro.

Представники правоохоронних органів розповідають, що чоловік так і не зміг пояснити, як опинився в "обіймах" змії, оскільки був занадто п'яний, щоб усвідомлювати свої дії. Очевидці кажуть, що він натрапив на пітона завдовжки понад два метри, коли повертався додому з місцевого пабу.

Пожежники оперативно приїхали на місце події в місті Хуйчжоу, розташованому на північ від Гонконгу (Китай), ще до того, як плазун встиг задушити свою жертву. Фахівці використовували спеціальні жердини, щоб змусити його послабити хватку.

На опублікованих кадрах можна побачити, як чоловік намагається звільнитися, а рептилія все більше обвивається навколо його тіла. Потім показано, як пожежники запихають спійману змію у мішок, щоб випустити в дику природу наступного дня.

Пітон напав на чоловіка

Наразі відомо, що потерпілий в стані алкогольного сп’яніння відмовився їхати в лікарню для обстеження й покинув місце події в компанії своїх приятелів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 37-річний аргентинський ветеринар Серхіо Антунес Россі, який у вільний час полюбляє мандрувати світом, прибув до перуанської Амазонії й покупався у водоймі разом із 6-метровою анакондою.

Крім того, ми писали, що 38-річний Келвін Баутіста був засуджений до одного року умовно і штрафу в розмірі 5 тисяч доларів за звинуваченням у контрабанді. Чоловік намагався перевезти через кордон трьох пітонів у своїх штанах. Спершу йому загрожувало максимальне покарання у вигляді 20 років ув'язнення, штрафу до 250 тисяч доларів та звільнення під наглядом на строк до трьох років, але вирок був значно м'якшим.