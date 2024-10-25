На пределе возможностей. Гигантская змея целиком проглотила оленя: этот момент засняли (фото)

Исследователи обнаружили, что бирманскому питону пришлось так широко раскрыть рот, что пасть растянулась на 93% от максимально возможного.

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Земля является домом для невероятного количества видов, некоторые из них давно известны, но до сих пор не перестают удивлять ученых. Например, ранее ученые наблюдали, как две гигантские змеи охотятся друг на друга, а в конце концов одна из них пожирает друг друга. Но инвазивный бирманский питон в Эверглейдс во Флориде, похоже, пошел еще дальше, пишет Live Science.

Исследователи воочию наблюдали, как гигантская змея, раскрывает пасть на пределе своих возможностей, чтобы целиком проглотить белохвостого оленя. По словам биолога дикой природы и научного координатора в природоохранной организации Conservancy of Southwest Florida Яна Бартошека, чтобы проглотить оленя, пасть змеи растянулась так широко, что буквально достигла 93% от максимально возможного раскрытия.

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Ученые наблюдали за самкой бирманского питона (Python bivittatus), которая достигала 4,5 метра в длину и весила около 52 кг. В то же время она была замечена за поеданием белохвостого оленя (Odocoileus virginianus), вес которого составлял около 35 кг.

По словам Бартошека, который также является соавтором нового исследования, зрелище, увиденное командой, было самым интенсивным и впечатляющим за 12 лет их работы на юго-западе Флориды. К сожалению, бирманские питоны являются инвазивным видом и местная экосистема так и не привыкла к жизни с ними бок о бок.

Самка питона была обнаружена поедающей оленя Фото: Conservancy of Southwest Florida

Известно, что гигантские змеи были завезены в Эверглейдс в какой-то момент в середине-конце 20 века. Первое задокументированное наблюдение датируется 1979 годом, а уже к 1990-м годам они завоевали себе место в экосистеме, охотясь на местные виды и не имея естественных хищников.

Исследователи отмечают, что текущая численность популяции бирманских питонов во Флориде неизвестна, но некоторые эксперты полагают, что речь идет о сотне тысяч особей. За последние несколько десятилетий бирманские питоны опустошили местные экосистемы, уничтожив несколько видов млекопитающих.

Предыдущие наблюдения уже показали, что бирманские питоны охотятся на оленей и даже аллигаторов, однако заметить их в процессе поглощения столь большой добычи ранее не удавалось. Ранее ученые полагали, что максимальный размер рта бирманского питона может достигать 22 сантиметров, но новое исследование показывает, что максимальный предел — 26 сантиметров. Команда считает, что это значительно расширяет список животных, которые могут стать жертвами бирманских питонов.

Ученые обнаружили, что самка бирманского питона способна раскрыть рот на 26 сантиметров Фото: University of Cincinnati

Бирманские питоны могут проглотить огромную добычу, потому что их челюсти не сращены спереди, что позволяет им растягиваться гораздо шире, чем у змей схожего размера. По словам автора исследования, профессора биологических наук Университета Цинциннати Брюса Джейна, результаты нового исследования указывают на то, что белохвостый олень фактически заставил самку достичь предела своих физических возможностей.

Ранее Фокус писал о том, что ученые показали, как питонам удается проглатывать оленей и аллигаторов.