Битва титанов. Ученые засняли, как две самые большие змеи в мире охотятся друг на друга (фото)

Исследователи показали, как 10-метровый бирманский питон целиком проглатывает сетчатого питона всего за два часа.

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Ученые в Индии наблюдали редкое событие и запечатлели момент схватки двух самых больших змей на планете. Предполагается, что это может стать первым свидетельством того, что эти гигантские виды змей охотятся друг на друга — ранее ученые не наблюдали ничего похожего, пишет Live Science.

Саму схватку ученые наблюдали еще в 2020 году в Индии, однако лишь недавно команда из Университета Дакии в Бангладеш смогла описать ее в своей статье. Известно, что схватка произошла между двумя самыми большими видами змей на планете: бирманским питоном (Python bivittatus) и сетчатым питоном (Malayopython reticulatus).

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Ученые наблюдали, как бирманский питон атаковал сетчатого, а затем начал проглатывать, когда последний был еще жив. В общей сложности ему понадобилось всего два часа, чтобы полностью поглотить огромную змею. По словам соавтора исследования эколога дикой природы Ашикура Рахмана Шоме, это была действительно необычная ситуация — обнаружить двух питонов в этом районе.

Сетчатый питон сначала попытался дать отпор, но был побежден другой змеей Фото: Adnan Azad

Когда ученые прибыли, бирманский питон длиной около 3 метров обвился вокруг хвоста немного большего по размеру сетчатого питона. Последний попытался отбиться от атаки, сжав бирманского питона, но в итоге ослабил хватку и был полностью проглочен.

Редкое событие запечатлели на ферме дикой природы в округе Читтагонг в Бангладеш. Исследователи отмечают, что это место является одним из немногих мест, где ареалы бирманских и сетчатых питонов пересекаются. Два вида гигантских змей охотятся на одних и тех же животных и, вероятно, друг на друга.

По словам Шоме, все еще остается загадкой, почему сетчатый питон был съеден бирманским, учитывая, что в этом месте есть более лакомая добыча для питона. Ученые предполагают, что поедание питона могло быть результатом территориального спора, однако не знают наверняка — это первый случай, известный науки.

Ученые сообщают, что более мелкий бирманский питон съел сетчатого питона за два часа Фото: Adnan Azad

Отметим, что бирманские питоны могут вырастать до 5,8 метра, в то время как сетчатые питоны способны достигать 7,6 метра. Шоме отмечает, что в этой встрече сетчатый питон был крупнее бирманского, но, как видно, это не помогло ему победить в схватке.

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