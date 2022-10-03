Челюсти "на резинке". Ученые показали, как питонам удается проглатывать оленей и аллигаторов

Бирманские питоны способны вырастать до пяти метров и поглощать добычу в шесть раз больше, чем их сородичи такого же размера.

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Домом бирманских питонов (Python molorus bivittatus) является Юго-Восточная Азия. Однако со временем им стало не уютно в собственном доме — в основном из-за потери среды обитания, вызванной деятельностью человека. Позже их перевезли во Флориду, где они прочно обосновались и наносят непоправимый ущерб экосистеме, пожирая буквально все, что встречается на их пути, пишет Science Alert.

Бирманские питоны поистине огромны — взрослые особи способны достигать порядка 5 метров в длину. Однако уникальной особенностью этих питонов является их способность проглатывать добычу в шесть раз больше, чем их сородичи такого же размера.

Любопытно, что бирманские питоны не удушают свою добычу перед тем, как проглотить — эти змеи перекрывают жертве кровоток, не оставляя и шанса на спасение. Однако наиболее уникальной особенностью этих змей является все же тот факт, что они способны растягивать челюсти настолько, чтобы проглотить целого оленя или аллигатора. Ученые изучили этот процесс.

[ + – ] Сравнение зева бирманского питона (слева) и коричневой древесной змеи (справа). Фото: Bruce Jayne

По словам ученого-эколога из организации Conservancy of Southwest Florida Яна Бартошека, питоны прочно обосновались во Флориде и буквально терроризируют жителей экосистемы Эверглейдс. В новом исследовании Бартошек и его коллеги изучили, что именно позволяет питонам раскрывать пасть столь широко.

Оказалось, что со временем у бирманских питонов развилась сверх эластичная кожа между нижними челюстями. В отличии от человека и других млекопитающих, нижние челюсти змей не срослись, а связаны лишь эластичной тканью, что позволяет им широко раскрывать рты и буквально проглатывать огромные туши добычи.

Отметим, что расширяемые челюсти вполне стандартны для всех видов змей, однако эластичная кожа нижних челюстей бирманских питонов выходит на новый уровень — порядка 40% от общей площади зияния приходится именно на эластичную кожу.

В ходе исследования ученые также изучили соотношение размера "зева" змей и их тела. Исследователи изучили коричневых древесных змей, пойманных и содержащихся в неволе. После полученные данные сравнили с бирманскими питонами.

После ученые сравнили максимальную добычу, которую змеи могли бы проглотить, и пришли к выводу, что малыши бирманских питонов значительно выигрывают у других видов того же размера — они способны проглотить добычу больше, а значит их рацион расширяется.

[ + – ] Компьютерная томография челюстей бирманского питона Фото: Integrative Organismal Biology, 2022

В то же время ученые выяснили, что благодаря размерам тела, питоны не только способны проглотить аллигаторов и оленей, но и фактически становятся почти неуязвимыми, как только достигают зрелых размеров. Фактически на взрослых питонов могут охотиться лишь аллигаторы, но эту битву еще нужно выиграть, ведь и сами бирманские питоны не прочь полакомиться пресмыкающимися.

Ранее Фокус писал о том, что во Флориде живет аллигатор размером с динозавра — он достигает в длину не менее 4,5 метров.