Челюсти "на резинке". Ученые показали, как питонам удается проглатывать оленей и аллигаторов
Бирманские питоны способны вырастать до пяти метров и поглощать добычу в шесть раз больше, чем их сородичи такого же размера.
Домом бирманских питонов (Python molorus bivittatus) является Юго-Восточная Азия. Однако со временем им стало не уютно в собственном доме — в основном из-за потери среды обитания, вызванной деятельностью человека. Позже их перевезли во Флориду, где они прочно обосновались и наносят непоправимый ущерб экосистеме, пожирая буквально все, что встречается на их пути, пишет Science Alert.
Бирманские питоны поистине огромны — взрослые особи способны достигать порядка 5 метров в длину. Однако уникальной особенностью этих питонов является их способность проглатывать добычу в шесть раз больше, чем их сородичи такого же размера.
Любопытно, что бирманские питоны не удушают свою добычу перед тем, как проглотить — эти змеи перекрывают жертве кровоток, не оставляя и шанса на спасение. Однако наиболее уникальной особенностью этих змей является все же тот факт, что они способны растягивать челюсти настолько, чтобы проглотить целого оленя или аллигатора. Ученые изучили этот процесс.
По словам ученого-эколога из организации Conservancy of Southwest Florida Яна Бартошека, питоны прочно обосновались во Флориде и буквально терроризируют жителей экосистемы Эверглейдс. В новом исследовании Бартошек и его коллеги изучили, что именно позволяет питонам раскрывать пасть столь широко.
Оказалось, что со временем у бирманских питонов развилась сверх эластичная кожа между нижними челюстями. В отличии от человека и других млекопитающих, нижние челюсти змей не срослись, а связаны лишь эластичной тканью, что позволяет им широко раскрывать рты и буквально проглатывать огромные туши добычи.
Отметим, что расширяемые челюсти вполне стандартны для всех видов змей, однако эластичная кожа нижних челюстей бирманских питонов выходит на новый уровень — порядка 40% от общей площади зияния приходится именно на эластичную кожу.
В ходе исследования ученые также изучили соотношение размера "зева" змей и их тела. Исследователи изучили коричневых древесных змей, пойманных и содержащихся в неволе. После полученные данные сравнили с бирманскими питонами.
После ученые сравнили максимальную добычу, которую змеи могли бы проглотить, и пришли к выводу, что малыши бирманских питонов значительно выигрывают у других видов того же размера — они способны проглотить добычу больше, а значит их рацион расширяется.
В то же время ученые выяснили, что благодаря размерам тела, питоны не только способны проглотить аллигаторов и оленей, но и фактически становятся почти неуязвимыми, как только достигают зрелых размеров. Фактически на взрослых питонов могут охотиться лишь аллигаторы, но эту битву еще нужно выиграть, ведь и сами бирманские питоны не прочь полакомиться пресмыкающимися.
Ранее Фокус писал о том, что во Флориде живет аллигатор размером с динозавра — он достигает в длину не менее 4,5 метров.