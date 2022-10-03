Щелепи "на гумці". Вчені показали, як пітонам вдається ковтати оленів та алігаторів

Бірманські пітони здатні виростати до п'яти метрів і поглинати здобич у шість разів більшу, ніж їхні родичі такого самого розміру.

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Домом бірманських пітонів (Python molorus bivittatus) є Південно-Східна Азія. Однак згодом їм стало не затишно у власному домі — здебільшого через втрату довкілля, спричинену діяльністю людини. Пізніше їх перевезли до Флориди, де вони міцно влаштувалися і завдають непоправної шкоди екосистемі, пожираючи буквально все, що зустрічається на їхньому шляху, пише Science Alert.

Бірманські пітони справді величезні — дорослі особини здатні досягати близько 5 метрів завдовжки. Однак унікальною особливістю цих пітонів є їхня здатність ковтати здобич у шість разів більшу, ніж їхні родичі такого ж розміру.

Цікаво, що бірманські пітони не задушують свою здобич перед тим, як проковтнути — ці змії перекривають жертві кровотік, не залишаючи шансу на порятунок. Однак найунікальнішою особливістю цих змій є все ж таки той факт, що вони здатні розтягувати щелепи настільки, щоб проковтнути цілого оленя або алігатора. Вчені вивчили цей процес.

[ + – ] Порівняння зіва бірманського пітона (ліворуч) та коричневої деревної змії (праворуч) Фото: питон

За словами вченого-еколога з організації Conservancy of Southwest Florida Яна Бартошека, пітони добре влаштувалися у Флориді і буквально тероризують жителів екосистеми Еверглейдс. У новому дослідженні Бартошек та його колеги вивчили, що саме дозволяє пітонам розкривати пащу настільки широко.

Виявилося, що згодом у бірманських пітонів розвинулася супереластична шкіра між нижніми щелепами. На відміну від людини та інших ссавців, нижні щелепи змій не зрослися, а пов'язані лише еластичною тканиною, що дозволяє їм широко розкривати роти та буквально ковтати величезні туші здобичі.

Зазначимо, що щелепи, що розширюються, цілком стандартні для всіх видів змій, проте еластична шкіра нижніх щелеп бірманських пітонів виходить на новий рівень — близько 40% від загальної площі піднебіння припадає саме на еластичну шкіру.

Під час дослідження вчені також вивчили співвідношення розміру "піднебіння" змій та їх тіла. Дослідники вивчили коричневих деревних змій, спійманих і у неволі. Отримані дані порівняли з бірманськими пітонами.

Після цього вчені порівняли максимальний видобуток, який змії могли б проковтнути, і дійшли висновку, що малюки бірманських пітонів значно виграють у інших видів того ж розміру — вони здатні проковтнути здобич більшу, а значить, їхній раціон розширюється.

[ + – ] Комп'ютерна томографія щелеп бірманського пітона Фото: челюсть питона

Водночас вчені з'ясували, що завдяки розмірам тіла пітони не тільки здатні проковтнути алігаторів і оленів, але й фактично стають майже невразливими, як тільки досягають зрілих розмірів. Фактично на дорослих пітонів можуть полювати лише алігатори, але цю битву ще потрібно виграти, адже й самі бірманські пітони не проти поласувати плазунами.

Раніше Фокус писав про те, що у Флориді мешкає алігатор розміром з динозавра — він досягає в довжину не менш як 4,5 метра.