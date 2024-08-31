Битва титанів. Учені зняли, як дві найбільші змії у світі полюють одна на одну (фото)

Дослідники показали, як 10-метровий бірманський пітон цілком проковтує сітчастого пітона всього за дві години.

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Вчені в Індії спостерігали рідкісну подію і зафіксували момент сутички двох найбільших змій на планеті. Передбачається, що це може стати першим свідченням того, що ці гігантські види змій полюють одна на одну — раніше вчені не спостерігали нічого схожого, пише Live Science.

Саму сутичку вчені спостерігали ще 2020 року в Індії, проте лише нещодавно команда з Університету Дакії в Бангладеш змогла описати її у своїй статті. Відомо, що сутичка сталася між двома найбільшими видами змій на планеті: бірманським пітоном (Python bivittatus) і сітчастим пітоном (Malayopython reticulatus).

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Вчені спостерігали, як бірманський пітон атакував сітчастого, а потім почав проковтувати, коли останній був ще живий. Загалом йому знадобилося всього дві години, щоб повністю поглинути величезну змію. За словами співавтора дослідження еколога дикої природи Ашикура Рахмана Шоме, це була справді незвичайна ситуація — виявити двох пітонів у цьому районі.

Сітчастий пітон спочатку спробував дати відсіч, але був переможений іншою змією Фото: Adnan Azad

Коли вчені прибули, бірманський пітон завдовжки близько 3 метрів обвився навколо хвоста трохи більшого за розміром сітчастого пітона. Останній спробував відбитися від атаки, стиснувши бірманського пітона, але в підсумку послабив хватку і був повністю проковтнутий.

Рідкісну подію сфотографували на фермі дикої природи в окрузі Чіттагонг у Бангладеш. Дослідники зазначають, що це місце є одним із небагатьох місць, де ареали бірманських і сітчастих пітонів перетинаються. Два види гігантських змій полюють на одних і тих самих тварин і, ймовірно, один на одного.

За словами Шоме, все ще залишається загадкою, чому сітчастий пітон був з'їдений бірманським, з огляду на те, що в цьому місці є більш ласа здобич для пітона. Учені припускають, що поїдання пітона могло бути результатом територіальної суперечки, проте не знають напевно — це перший випадок, відомий науці.

Учені повідомляють, що дрібніший бірманський пітон з'їв сітчастого пітона за дві години Фото: Adnan Azad

Зазначимо, що бірманські пітони можуть виростати до 5,8 метра, тоді як сітчасті пітони здатні досягати 7,6 метра. Шоме зазначає, що в цій зустрічі сітчастий пітон був більшим за бірманського, але, як видно, це не допомогло йому перемогти в сутичці.

Раніше Фокус писав про 90-кілограмове чудовисько: щоб зловити гігантського пітона, п'ятьом мисливцям довелося осідлати його.