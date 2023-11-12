90-кілограмове чудовисько: щоб зловити гігантського пітона, п'ятьом мисливцям довелося осідлати його

Величезний бірманський пітон став другим за величиною, якого коли-небудь вдавалося зловити у Флориді.

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Бірманські пітони (Python bivittatus) родом з Південно-Східної Азії та вважаються інвазивним видом у Флориді. Ніхто не знає, як і коли вони з'явилися в штаті, але, схоже, сьогодні тут мешкає неймовірна їхня кількість, причому розміри деяких вражають, пише Live Science.

Дані Геологічної служби США свідчать про те, що лише за останні 5 років у Флориді було спіймано близько 10 000 бірманських пітонів. Представники цього виду мають велику популяцію, що розмножується всередині та навколо Еверглейдс, що виявилося руйнівним для місцевої навколишньої природи. У результаті місцева влада ухвалила рішення відловлювати бірманських пітонів у цьому регіоні, щоб скоротити їхню чисельність і захистити навколишнє середовище.

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Днями мисливцям вдалося зловити гігантського бірманського пітона, виявленого в Південній Флориді. Він сягав неймовірних 5,2 метра в довжину, а його вага становила 90 кілограмів. Мисливці зазначають, що спочатку прийняли його за алігатора: "це було більше, ніж змія, це було чудовисько". Таким чином, спійманий мисливцями пітон став другим за величиною з усіх пітонів, які коли-небудь були спіймані у Флориді. Вага найважчого пітона, спійманого тут, становила 98 кг, його було виловлено у 2022 році.

Один із мисливців припустився помилки й схопив змію за хвіст, у результаті пітон ледь не потягнув його в канал. На щастя, йому на допомогу прийшли колеги: п'ятьом чоловікам довелося осідлати гігантську змію, щоб зловити.

Зазначимо, що ніхто достеменно не знає, як цей вид уперше опинився у Флориді, проте в 1970-х роках ці змії були популярні в торгівлі домашніми тваринами. Вчені припускають, що в якийсь момент вони могли бути випущені на свободу випадково. Утім, дослідники не виключають, що це також могло бути зроблено навмисно.

Уже в 1980-90-х роках бірманські пітони почали процвітати у Флориді й поширилися майже по всій південній частині регіону. Тепер місцева влада і мисливці всіма зусиллями намагаються стримати чисельність популяції цих змій, яка швидко зростає: люди тут мають право полювати та вбивати пітонів гуманним способом.

Раніше Фокус писав про те, що вчені показали, як пітонам вдається проковтувати оленів і алігаторів.