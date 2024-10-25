На межі можливостей. Гігантська змія цілком проковтнула оленя: цей момент зняли (фото)

Дослідники виявили, що бірманському пітону довелося так широко розкрити рот, що паща розтягнулася на 93% від максимально можливого.

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Земля є домівкою для неймовірної кількості видів, деякі з них давно відомі, але досі не перестають дивувати вчених. Наприклад, раніше вчені спостерігали, як дві гігантські змії полюють одна на одну, а врешті-решт одна з них пожирає одна одну. Але інвазивний бірманський пітон в Еверглейдс у Флориді, схоже, пішов ще далі, пише Live Science.

Дослідники на власні очі спостерігали, як гігантська змія розкриває пащу на межі своїх можливостей, щоб цілком проковтнути білохвостого оленя. За словами біолога дикої природи й наукового координатора в природоохоронній організації Conservancy of Southwest Florida Яна Бартошека, щоб проковтнути оленя, паща змії розтягнулася так широко, що буквально досягла 93% від максимально можливого розкриття.

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Науковці спостерігали за самкою бірманського пітона (Python bivittatus), яка сягала 4,5 метра завдовжки та важила близько 52 кг. Водночас вона була помічена за поїданням білохвостого оленя (Odocoileus virginianus), вага якого становила близько 35 кг.

За словами Бартошека, який також є співавтором нового дослідження, видовище, побачене командою, було найінтенсивнішим і найбільш дивовижним за 12 років їхньої роботи на південному заході Флориди. На жаль, бірманські пітони є інвазивним видом і місцева екосистема так і не звикла до життя з ними пліч-о-пліч.

Самку пітона було виявлено такою, що поїдає оленя Фото: Conservancy of Southwest Florida

Відомо, що гігантські змії були завезені в Еверглейдс у якийсь момент у середині-кінці 20 століття. Перше задокументоване спостереження датується 1979 роком, а вже до 1990-х років вони завоювали собі місце в екосистемі, полюючи на місцеві види й не маючи природних хижаків.

Дослідники зазначають, що поточна чисельність популяції бірманських пітонів у Флориді невідома, але деякі експерти вважають, що йдеться про сотні тисяч особин. За останні кілька десятиліть бірманські пітони спустошили місцеві екосистеми, знищивши кілька видів ссавців.

Попередні спостереження вже показали, що бірманські пітони полюють на оленів і навіть на алігаторів, проте помітити їх у процесі поглинання такої великої здобичі раніше не вдавалося. Раніше вчені вважали, що максимальний розмір рота бірманського пітона може досягати 22 сантиметрів, але нове дослідження показує, що максимальна межа — 26 сантиметрів. Команда вважає, що це значно розширює список тварин, які можуть стати жертвами бірманських пітонів.

Учені виявили, що самка бірманського пітона здатна розкрити рот на 26 сантиметрів Фото: University of Cincinnati

Бірманські пітони можуть проковтнути величезну здобич, тому що їхні щелепи не зрощені спереду, що дає їм змогу розтягуватися набагато ширше, ніж у змій схожого розміру. За словами автора дослідження, професора біологічних наук Університету Цинциннаті Брюса Джейна, результати нового дослідження вказують на те, що білохвостий олень фактично змусив самку досягти межі своїх фізичних можливостей.

Раніше Фокус писав про те, що вчені показали, як пітонам вдається проковтувати оленів і алігаторів.