Самых длинных ядовитых змей в мире оказалось четыре: почти 200 лет их считали одним видом

Из-за широкого ареала и отсутствия сравнений между видами королевская кобра считалась одним из самых изменчивых видов в мире. Теперь все прояснилось.

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Наша планета является домом для невероятного количества видов: некоторые из них весьма безобидны, но другие представляют особую угрозу из-за своего яда. Любопытно, что большинство из всех ядовитых животных в мире обитают в Австралии, но не все они известны науке, пишет IFLScience.

188 лет ученые считали, что на Земле существует один самый длинный вид ядовитых змей — королевские кобры (Ophiophagus hannah). Они обитают на большей части Азии, от Индии и Китая до Филиппин и Зондских островов.

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Известно, что взрослые особи могут вырастать до 5,6 метра в длину. Но технически они вовсе не являются настоящими кобрами — принадлежат к роду Ophiophagus, а не к роду Naja. Почти 200 лет это ускользало от ученых, но время от времени появлялись подсказки о том, что это могут быть совершенно разные виды. На это указывали различия во внешнем виде между популяциями в разных странах. И все же с 1836 года королевская кобра классифицировалась как единый, но очень изменчивый вид.

Теперь, по словам ведущего автора исследования Гоури Шанкара, они с коллегами, похоже, совершили научный прорыв. Еще в 2021 году Шанкар с коллегами обнаружили, в четырех разных популяциях королевских кобр по всему миру существует генетическая изменчивость. В новой работе они обнаружили различия в физических характеристиках змей, а также узорах их полос.

В общей сложности было изучено 153 образца, в том числе пять образцов скелета. Ученые также провели морфологические и генетические анализы. Результаты указывают на то, что взрослые особ из популяции Лусона, в отличие от молодых, не мели каких-либо заметных белых полос. У взрослых особей O. salvatana sp. nov., полосы у взрослых особей слабые и едва различимые, что создает пятнистый, почти не имеющий полос вид. Северная линия демонстрировала меньшее количество полос в сравнении с O. Bungarus, у которых их было значительно больше.

В результате ученые пришли к выводу, что на самом деле в мире существует четыре вида королевских кобр:

северная королевская кобра (Ophiophagus hannah);

зондская королевская кобра (Ophiophagus bungarus);

западно-гаттская королевская кобра (Ophiophagus kaalinga);

лусонская королевская кобра (Ophiophagus salvatana).

Отметим, что название рода Ophiophagus относится к каннибалистическому характеру королевских кобр, которые в основном питаются другими змеями, а также мелкими млекопитающими. Оно происходит от греческого слова ophis — "змея" и phagos — "пожиратель". Ранее од назывался Hamadryas, но официально был изменен в 1945 году.

Авторы исследования надеются, что открытие четырех видов королевских кобр и их уникальный статус региональных представителей знакового рода вдохновит местное население смотреть на змей с гордостью.

Кроме того ареалы некоторых видов королевских кобр находятся под угрозой из-за антропогенного изменения климата, разрушения среды обитания и стихийных бедствий. Ученые надеются, что новое открытие позволит сохранить эти уникальные виды.

Ранее Фокус писал о том, что ученые засняли, как две самые большие змеи в мире охотятся друг на друга.